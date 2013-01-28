صرفه جویی 60 هزار یورویی در ناحیه فولادسازی و نورد پیوسته فولاد مبارکه

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد صباغی افزود: ماشین ریخته گری از قسمتهایی بنام سگمنت و هر سگمنت از تعداد زیادی رولیک با سیستم خنک کاری داخلی تشکیل شده است. جهت انتقال آب خنک کاری از شاسی سگمنت به هر یک از رولیکها و تبادل حرارت وسپس انتقال مجدد آب به شاسی در انتهای رولیک از سیستم گردش آب با استفاده از روتاری کوپلینگ استفاده شده است که باید تعمیرات روتاری رولهای در حال چرخش ،کاملاً آببندی و با ظرافت خاصی صورت گیرد.

وی افزود: در پی انجام تعمیرات بر روی سگمنتهای ریخته‌گری، تعمیرگاه‌ ریخته گری بالغ بر 700 عدد از این روتاری کوپلینگهای مستعمل و معیوب روبرو گردید. از طرفی به علت خارجی بودن این قطعه که ساخت شرکت دوبلین کشور ایرلند می باشد، تامین آن به سختی و با صرف هزینه ارزی بالغ بر 200 یورو به ازای هر عدد انجام می‌شد. به همین دلیل پرسنل تعمیرگاه ریخته گری تصمیم به احیاء و بکارگیری مجدد این قطعه گرفتند.

سرپرست ریخته گری مداوم ناحیه سبا فولادمبارکه تعریف پروژه ای درقالب گروههای بهبود و تهیه دستورالعمل تعمیرات و احیاء با استناد به مدارک سازنده را اولین گام در این راستا خواند.

وی ادامه داد: در گام بعدی تمامی قطعات داخلی روتاری کوپلینگهای مستعمل دمونتاژ و طبق دستورالعمل کنترل گردید و قطعات قابل اصلاح و استفاده مجدد شناسایی و تفکیک شد که در نتیجه تعداد 400 عدد از آنها قابل احیاء و بکارگیری مجدد تشخیص داده شد.

صباغی تصریح کرد: پس از اصلاح ومونتاژ قطعات شناسایی شده، روتاری کوپلینگ‌ها آماده طی چند مرحله و با روشهای متفاوت (تحت فشار به صورت ثابت و تحت فشار در حال چرخش) تحت کنترل عملکرد قرار گرفت و پس از تایید عملکرد طی دونوبت در موقعیت های مختلف ماشین ریخته گری نصب و تحت آزمایش عملی و گرم قرار گرفت که بدون ایجاد مشکل و اختلال در فرآیند تولید، کارکردی مشابه با نمونه های اصلی داشتند بنابراین در فاز اول این پروژه تعداد 300 عدد از این قطعه بدون صرف هزینه خاصی و با امکانات موجود در قسمت اصلاح شد.

وی درباره مزایای اجرای این پروژه این چنین گفت: اصلاح و بکارگیری روتاری کوپلینگهای مستعمل و معیوب دستاوردهایی به دنبال داشت که علاوه بر بکارگیری و بازگرداندن قطعات مستعمل به چرخه تولید نه تنها باعث کاهش مصرف و در نتیجه کاهش واردات تجهیزات از خارج کشور شد بلکه با این اقدام از خروج بالغ بر 60 هزار یورو ارز از کشور شد ضمن اینکه در خاتمه اطلاعات بسیار مناسبی برای بومی سازی این روتاریها تهیه شد که می‌توان آنرا در اختیار شرکتهای سازنده داخلی قرار داد.

