روند اجرای طرحهای عمرانی رباط کریم بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه فرا رسیدن دهه مبارک فجر، معاون برنامه ریزی استانداری تهران به همراه سلیمان پور فرماندار شهرستان رباط کریم از چند طرح عمرانی و صنعتی شهرستان بازدید و آخرین وضعیت آنهارا بررسی کردند.

دارالقران رباط کریم، پارک گل نرگس، سردخانه 30 هزار تنی و شرکت تولید قهوه از جمله طرح هایی بودند که مورد بازدید قرار گرفتند.

پس از این بازدیدها، در جلسه ای که در دفتر فرماندار رباط کریم برگزار شد، مسایل و مشکلات و نیازهای طرحهای عمرانی شهرستان رباط کریم بررسی شد.

طبق برنامه ریزی قرار است که در سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی 35 طرح با اعتباری بالغ بر 122 میلیارد تومان به بهره برداری خواهد رسید.