اعزام 24 کاروان سلامت به مناطق محروم خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحیم شهریاری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: در قالب این کاروان‌ها 24 پزشک، 24 پرستار و 48 داوطلب به وسیله 24 دستگاه آمبولانس به این مناطق اعزام و به هفت هزار و 200 نفر خدماتی همچون ویزیت و توزیع داروی رایگان ارائه خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه از این تعداد، 10 کاروان به مناطق زلزله زده استان اعزام می شوند، تصریح کرد: برای اجرای این طرح 100 میلیون ریال اعتبار اختصاص یافته است.

وی از بهره برداری چهار طرح امدادی همزمان با دهه فجر امسال در استان خبر داد و افزود: این طرح‌ها شامل افتتاح پدبالگرد و سوله امدادی در شهرستان‌های سربیشه و قاینات است.

وی همچنین از اعز ام شش کاروان نیکوکاری به مناطق محروم در سطح استان خبر داد و گفت: این کاروان‌ها با حضور در مناطق محروم به توزیع لوازم ‌التحریر و همچنین برپایی ایستگاه‌های سلامت می ‌پردازند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی به برگزاری همایش تجلیل از داوطلبان، امدادگران و جوانان برتر جمعیت هلال احمر اشاره کرد و گفت: در این همایش که با حضور رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر کشور برگزار می شود از داوطلبان، امدادگران و جوانان برتر عضو هلال احمر تجلیل می ‌شود.

شهریاری به برگزاری مسابقات فرهنگی ورزشی در بین کارکنان و اعضای جمعیت هلال احمر در سطح استان اشاره کرد و گفت: دیدار با خانواده شهدا و غبارروبی مزار مطهر شهدا از سوی اعضای جوان و امدادگر و داوطلب جمعیت هلال احمر استان از دیگر برنامه ‌های این جمعیت در دهه فجر امسال است.

وی به بازشناسی وجوه تمایز انقلاب اسلامی از سایر انقلاب‌ها، تبیین پیشرفت و دستاوردهای علمی انقلاب اسلامی و تشریح کارآمدی نظام اشاره کرد و افزود: باید در برنامه‌ های مهم دهه فجر افزایش امید، نشاط، شادابی، پویائی، تجدید قوای نیروهای انقلابی و نسل جوان را مد نظر قرار داد.