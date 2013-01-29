انهدام شبکه بزرگ زورگیری از مشتریان بانک/ شلیک پلیس به سارقان

به گزارش خبرنگار مهر، در پی وقوع زورگیری های مشابه از سوی سرنشیان دو دستگاه موتورسیکلت هوندا 125 و در قالب گروه های 3 ، 4 و 5 نفره ، موضوع برای رسیدگی تخصصی در دستور کار اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

با آغاز رسیدگی به پرونده و در تحقیقات پلیسی مشخص شد که این گروه از سارقان ابتدا به شیوه زاغ زنی در بانک ها ، مراکز تجاری ، اقتصادی و همچنین مراکز خرید و فروش خودرو نظیر پارکینگ عبدل آباد و ... اقدام به شناسایی مالباختگان کرده و در یک فرصت مناسب با تهید قمه ، چاقو و با ضرب و جرح افراد اقدام به زورگیری وجوه نقد می کنند .

یکی از مالباختگان در اظهارات خود به کارآگاهان گفت: 24 خرداد امسال برای برداشت مبلغ 5 میلیون تومان به بانک مراجعه کرده بوم . پس از گرفتن پول و در زمان ورود به خانه خود در جنت آباد ، ناگهان چهار سرنشین دو دستگاه موتورسیکلت هوندا به سمت من حمله ور شده و با تهدید با چاقو و قمه و مجروح کردن من از ناحیه دست راست و همچنین پاره کردن تمامی شلوارم ، مبلغ 5 میلیون تومان را سرقت و از محل متواری شدند " .

مالباخته دیگر نیز به کارآگاهان گفت : " 19 آذر ، پس از وصول مبلغ 4 میلیون تومان ، از بانک در مهرآباد جنوبی خارج شدم که ناگهان چهار سرنشین دو دستگاه موتورسکیلت ، با تهدید و ضرب و جرح اقدام به سرقت مبلغ فوق کرده و به سرعت از محل متواری شدند " .

با شناسایی تعدادی از مالباختگان و اظهارات مشابه آنها در خصوص زورگیری از سوی چهار سرنشین دو دستگاه موتورسکیلت هوندا 125 ، کارآگاهان اداره پنجم با بررسی تصاویر به دست آمده از دوربین های مداربسته شعبات مختلف بانکی موفق به شناسایی جوانی شدند که با ظاهری بسیار آراسته وارد شعبات مختلف بانکی شده و به شیوه "زاغ زنی" اقدام به شناسایی مالباختگان می کرد .

تصاویر به دست آمده از این جوان مورد بررسی قرار گرفت و کارآگاهان با بهره گیری از بانک اطلاعات مجرمان سابقه دار موفق به شناسایی مجرم سابقه دار به نام "بهزاد . ع" 28 ساله شدند که پیش از این نیز بارها به اتهام ارتکاب جرایم مختلف بارها دستگیر و روانه زندان شده و از سال 1390 ، پس از دستگیری همدستان سابق خود متواری شده بود .

"بهزاد . ع" از همدستان مجرمان سابقه دار "عبدالله . هـ" ، "ایرج . ب" و "سلمان . ض" بود که این سه نفر به همراه بیش از 20 عضو گروه سارقان زورگیر و کیف قاپ ، در اواخر سال 90 طی چند عملیات مشترک اداره پنجم و پایگاه دوم پلیس آگاهی دستگیر و در آن پرونده با اعتراف به دهها فقره زورگیری و همچنین شناسایی 100 مالباخته با قرار قانونی روانه زندان شدند . بهزاد . در این پرونده و پس از دستگیری همدستانش ، از تهران متواری شد و زندگی مخفیانه ای را انتخاب کرد اما پس از گذشت مدتی ، دوباره به اسلامشهر بازگشت و این بار با تشکیل گروه جدیدی ، سرقت های خود به شیوه زاغ زنی را آغاز کرد.

با شناسایی هویت بهزاد به عنوان یکی از اعضای گروه ، کارآگاهان اداره پنجم با انجام اقدامات پلیسی موفق به شناسایی هویت دیگر اعضای گروه به اسامی "شاهرخ . ح" 21 ساله ، "حسین . ن" 27 ساله ، "داور . ت" 28 ساله و "علیرضا . م" 26 ساله شدند که آنها نیز همانند بهزاد از مجرمان سابقه دار منطقه اسلامشهر بودند که به واسطه اطلاع از سوابق یکدیگر ، اقدام به تشکیل گروه سارقان زورگیر را کرده بودند .

در ادامه ، شناسایی مخفیگاه متهمان در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت اما تحقیقات کارآگاهان نشان داد که تعدادی از اعضای این گروه بلامکان هستند . به همین خاطر شناسایی محل های تردد متهمان جهت دستگیری آنها در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت .

کارآگاهان اداره پنجم در ادامه اقدامات پلیسی و با مراقبت های نامحسوس از متهم اصلی پرونده ( بهزاد ) اطلاع پیدا کردند که اعضای گروه با خودرو سواری هیوندا سفید رنگ متعلق به بهزاد ، ابتدا به پارکینگی عمومی در محدوده میدان حق شناس مراجعه و در آنجا با تغییر وسیله نقلیه خود ، با دو دستگاه موتورسیکلت به سطح شهر تهران رفته و پس از زورگیری به شیوه "زاغ زنی" ، با مراجعه به پارکینگ و جابجا کردن دوباره وسایط نقلیه خود ، با خودرو هیوندا از تهران خارج می شوند .

با بهره گیری از اطلاعات به دست آمده در خصوص ، بلامکان بودن اعضای گروه ، محل های تردد متهمان و شیوه و شگرد اقدامات آنها در زمینه ارتکاب جرایم مختلف از جمله زورگیری ، کارآگاهان مراقبت نامحسوس از پارکینگ مورد نظر را در دستور کار خود قرار داده و سرانجام ظهر یکم بهمن امسال هنگام ورود متهمان به داخل پارکینگ ، در یک عملیات ضربتی همراه با درگیری با اعضای گروه سارقان ، دو نفر از آنها - بهزاد و شاهرخ - را که قصد داشتند تا با استفاده از سلاح سرد با مأموران درگیر و از محل متواری شوند را از ناحیه پا مورد هدف گلوله قرار داده و سه عضو دیگر گروه سارقان زورگیر را نیز قبل از هرگونه اقدام برای استفاده از سلاح های سرد همراهشان ، دستگیر کردند .

در بازرسی اولیه از متهمان تعداد 5 قبضه چاقو و قمه و همچنین مبلغ 5 میلیون تومان وجه نقد کشف شد .

سرهنگ عباسعلی محمدیان ، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام این خبر گفت : " با توجه به شناسایی متهمان از سوی مالباختگان و اعترافات صریح در خصوص سرقت های متعدد در مناطق مختلف بویژه در مناطق "غرب" و "جنوب غرب" شهر تهران و احتمال افزایش تعداد جرایم مختلف و همچنین مالباختگان ، دستور انتشار بدون پوشش تصاویر متهمان از سوی دادیار شعبه پنجم دادسرای ناحیه 27 تهران صادر شده است . به همین خاطر از تمام مالباختگان و شهروندان که موفق به شناسایی تصاویر متهمان شدند دعوت می شود تا جهت طرح و پیگیری شکایات خود به اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند" .

