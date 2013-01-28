به گزارش خبرنگارمهر، هاشم میرزاخانی ظهر دوشنبه در آیین معارفه سرپرست جدید انجمن سینمای جوانان کرج که در دفتر این انجمن با حضور مجتبی ابراهیمی مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی البرز و جمعی از مسئولان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار شد با اشاره به خدمات انجام شده انجمن سینمای جوانان کشور در حوزه هنر هفتم گفت: تربیت فیلمسازان، فیلمنامه نویسان و ورود آنها به عرصه سینمای حرفه ای از جمله رسالت هایی است که این انجمن از بدو تاسیس تا کنون آن را طی کرده است.

وی با اشاره حضور سینماگران جوان از دفاتر انجمن استانی و ورود آنها از این بستر به عرصه کشور افزود: با جرأت می توان اذعان داشت که 70 درصد سینماگران آموزش دیده در دفاتر انجمن در عرصه مختلف هنر هفتم جایگاه ویژه ای کسب کرده اند.

تجربه حرفه ای فیلمسازی در انجمن های سینمای جوانان

مدیر عامل انجمن سینمای جوانان کشور با بیان اینکه این مرکز به صورت حرفه ای به ترتیب فیلمسازان می پردازد گفت:قرار نیست اهالی هنر تنها در دانشگاه ها بصورت تئوری آموزش آکادمیک ببینند و مدرک اخذ کنند؛ دفتر انجمن سینمای جوانان با گسترده ساختن دفاتر استانی فضای حرفه ای را برای آموزش فیلمسازان فراهم می سازد تا بصورت عملی کار فیلمسازی و سایر هنرهای هفتم را آموزش ببینند.

وی افزود: در این دفاترعلاقمندان در دوره های شش ماهه مبانی زیبایی شناسی،کارگردانی حرفه ای، تدوین و حتی مدیریت تولید را هم تجربه خواهند کرد.

میرزاخانی گفت: در حال حاضر دفاتر انجمن سینمای جوانان در سراسر کشور 3 هزار و 700 هنرجو را ترتیب کرده و خروجی آن نیز حضور در فستیوال ها و جشنواره های متعدد است.

این مسئول ادامه داد: انجمن سینمای جوانان کشور با تجهیز نیازهای فیلمسازی در دفاتر استانی خود فضایی را فراهم می سازد تا علاقمندان به هنر هفتم گردهم جمع شوند و تجارب کسب کنند.

مهمترین رسانه "فیلم" است

هاشم میرزاخانی در بخش دیگری به تاثیر فیلم در عرصه های مختلف ملی و بین الملل اشاره و تصریح کرد: امروز قدرتمندترین رسانه فیلم است وکلیه فعالان سیاسی، اقتصادی و..جهان اذعان دارند که فیلم اگر بتواند در خدمت یک مجموعه قرار گیرد با تبلیغات شگرف خود تاثیر بسزایی در جذب مخاطب و انتقال پیام خواهد داشت.

مدیر عامل انجمن سینمای جوانان کشور با اشاره به وقایع 30 ساله کشور گفت: امروز هنرمندان سینمای ایران رسالت انتقال و مخابره پیام اسلام گرایی را به سراسر دنیا برعهده دارند و این از بستر فیلمسازی مهیا است.

وی افزود: برخلاف آنکه امروز در جهان سینمای هالیوود در خدمت سیاستمداران و سرمایه گذاران قرار گرفته تا مبانی فرهنگی مد نظر خود را القا نمایند ما وظیفه داریم تا در خاکریزهای جنگی با رسالتی که از خون شهدا بردوش مان نهاده شده است سینمای کشور را به سمت سینمایی اسلامی منبعث از آرمانهای انقلاب و نظام سوق دهیم.

هاشم میرزاخانی سینمای ایران را از جمله 10 سینمای برتر دانست و گفت: سینمای ایران از پاک ترین سینماها در مقایسه با سینماهای جهان است ولذا تقویت آن با ساخت فیلم های ایرانی، تنوع قومیتی، پر رنگ ساختن فرهنگ های کشورمان از جمله مولفه هایی است که نباید از آن غافل شد.

وی با اشاره به ویژگی های بصری کشور و سوژه های بکر برای خلق فیلم افزود: خوشبختانه در کشور آنقدر جاذبه و سوژه برای ساخت فیلم وجود دارد که با برنامه ریزی جامع و مدونی می توان آنها را در بسترهنرهای هفتم خلق کرد و آفرید.

لزوم فعال سازی بخش عکس و انیمیشن در انجمن



استفاده از قدرت رسانه ها در بازنمایی فعالیت های انجمن سینمای دفترکرج،فعال سازی بخش انیمیشن و عکاسی، تعامل با هنرمندان از جمله مواردی بود که میرزاخانی در این مراسم بر آنها تاکید کرد.

مدیر عامل انجمن سینمای جوانان کشور دراین مراسم از زحمات محمد حسین عابدی سرپرست انجمن سینمای جوانان کرج تقدیر و "مجید خادمی زاده" را به عنوان سرپرست جدید این انجمن معرفی کرد.

هدیه مدیرعامل انجمن سینمای جوانان کشور به کرجی ها



نشستن پای دغدغه فیلمسازان البرزی، ایجاد دفتری جدید برای انجمن، تامین تجهیزات و..از جمله مواردی بود که در آیین معارفه سرپرست جدید این انجمن به آنها پرداخته و قرار شد در اولین فرصت نسبت به تحقق آنها اقدام شود.

وی در پایان این نشست به عنوان هدیه یک دستگاه دوربین فیلمبرداری را به اعضای انجمن سینماگران دفتر کرج اختصاص داد.

در این مراسم مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مسئولان این اداره کل نیز حضور داشتند.