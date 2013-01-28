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۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۳۱

تمدن:

ملت ایران همواره خلاف خواسته های دشمنان عمل می کنند

ملت ایران همواره خلاف خواسته های دشمنان عمل می کنند

تهران - خبرگزاری مهر: استاندار تهران اظهار داشت: هر چقدر دشمنان انقلاب اسلامی مردم را اذیت کنند و زیر فشار قرار دهند، این ملت خلاف خواسته های دشمنان عمل خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای هماهنگی برگزاری برنامه های دهه فجر استان تهران صبح دوشنبه با حضور مرتضی تمدن استاندار تهران  و دیگر مسئولان در استانداری تهران برگزار شد.

مرتضی تمدن در این جلسه بیان داشت: مردم مجریان اصلی برگزاری مراسم این ایام فرخنده هستند و اعضای کمیته شورای هماهنگی در حال فراهم کردن مقدمات برنامه ها تعیین شده دهه فجر هستند.

وی افزود: امسال هم مانند سالهای گذشته برنامه های ویژه ایام الله فجر پیروزی انقلاب اسلامی با شکوه بسیار برگزار خواهد شد.

استاندار تهران تصریح کرد: هر چقدر دشمنان انقلاب اسلامی مردم را اذیت کنند و زیر فشار قرار دهند این ملت خلاف خواست دشمنان عمل خواهند کرد و امسال با توجه به اوج جهل و بی فرهنگی دشمنان انقلاب، مردم با اعتقاد و همدلی در راهپیمایی 22 بهمن حضور خواهند یافت.

شهدا و امام(ره) چراغ تابناک انقلاب هستند

وی ادامه داد: شهدا و امام(ره) چراغ تابناک انقلاب هستند و رمز جاودانگی این انقلاب مجاهدت شهدای گرانقدری بود که با رهبری حکیمانه امام(ره) پس از 34 سال، شکوهمندی و پایداری انقلاب اسلامی هر سال بیشتر بیشتر می شود.

تمدن تصریح کرد: تلاش در این راه بزرگ یک توفیق الهی است که همه مدیران کشور با اتحاد و همدلی سخت در حال تدارک هستند تا هر چه با شکوه برنامه های ویژه ایام الله دهه مبارک فجر برگزار شود.

برنامه های دهه فجر استان تهران

وی اضافه کرد: در استان تهران برنامه های مهمی برای دهه فجر تدارک دیده شده است که 200 غرفه عرضه محصولات تولید ملی در مسیر راهپیمایی 22 بهمن تهران برپا می شود و برگزاری نمادین ورود و استقبال از امام خمینی(ره) در فرودگاه مهر آباد از دیگر برنامه های دهه فجر امسال استان تهران است.

استاندار تهران عنوان داشت: تجدید میثاق مدیران و کارکنان دستگاه های مختلف استان با امام(ره)، توزیع بسته های فرهنگی بین راهپیمایان و اجرای حرکات نمایشی و ورزشی و فرهنگی در مسیر راهپیمایی 22 بهمن از دیگر برنامه های تعیین شده برای دهه مبارک فجر است.

وی تأکید کرد: تمامی دستگاه ها و نهادهای دولتی استان در تدارک و اجرای برنامه های دهه مبارک فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی شریک هستند.

افتتاح 700 طرح عمرانی استان تهران در دهه فجر    

استاندار تهران از افتتاح و بهره برداری 700 طرح و پروژه بزرگ عمرانی همزمان با دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در استان تهران خبر داد و گفت: حدود 700 طرح بزرگ عمرانی در ایام دهه مبارک فجر با اعتباری بالغ بر 670 میلیارد تومان در استان تهران افتتاح می شود و به بهره برداری می رسد.

وی ادامه داد: این طرحها در تمام شهرستانهای استان احداث شده و قرار است در ایام دهه فجر هر روز در دو شهرستان استان تهران مورد بهره برداری قرار بگیرد.

استاندار تهران تصریح کرد: تلاشی که همه دستگاهها و نهادهای دولتی انجام دادند، باعث شد تا این طرحها برای بهره برداری در ایام الله دهه فجر آماده شوند و به بهره برداری برسند.

وی اضافه کرد: طرحهایی که قرار است در ایام دهه مبارک فجر به بهره برداری برسند در بخشهای آموزش و پرورش، ورزش، بهداشت، مسکن، صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی هستند.

کد مطلب 1802822

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