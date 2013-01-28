هیئت انجمن های ورزشی خراسان رضوی جزء برترین های کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حجتیان ظهر دوشنبه در نشست خبری که به منظور اطلاع رسانی درباره فعالیت های هیئت انجمن های ورزشی خراسان رضوی در محل اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار شد اظهار کرد: در صحبتی که با دبیر فدراسیون داشته ام تائید کردند که هیئت انجمن های ورزشی خراسان رضوی در زمینه تنوع و تعداد فعالیت های ورزشی جزء پنج هیئت برتر کشور محسوب می شود.

وی افزود: در حال حاضر پنج تن از بازیکنان تیم ملی کریکت از ورزشکاران خراسانی هستند و این مسئله بدلیل پشتیبانی ها و پیگیری های هیئت است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر هیئت انجمن های ورزشی استان در زیر مجموعه خودش 16 انجمن ورزش را تحت حمایت گرفته است.

حجتیان افزود: با توجه به تعدد رشته های زیر مجموعه این هیئت کار سختی را پیش رو داریم به عنوان مثال راگبی خودش یک فدراسیون جدا بوده که اکنون تبدیل به یکی از انجمن های زیر مجموعه ما شده است.

وی با اشاره به رشته های ورزشی تحت پوشش هیئت انجمن های ورزشی اظهار کرد: فوتبال دستی، دارت، طناب کشی، بیسبال، راگبی، سافت بال، سپک تاکرا، آلیش، موی تای، ورزش های هوایی، کریکت، اسکی روی آب، دراگون بد، فلوربال و جهت یابی زیر مجموعه ورزش های هیئت به شمار می آید.