اولین نشریه مجازی داوطلبان سلامت منطقه جنوب شرق کشور راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، میترا توحیدی ظهر دوشنبه در جلسه منطقه ای نشریه داوطلبان سلامت در زاهدان با بیان اینکه اولین نشریه مجازی داوطلبان سلامت به صورت همزمان در چهار منطقه کشور راه اندازی شد، اظهار داشت: نشریه مجازی داوطلبان سلامت جنوب شرق کشور با مسئولیت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و همکاری دانشگاه های علوم پزشکی یزد، جیرفت، کرمان، زابل، هرمزگان، بم، رفسنجان و یاسوج منتشر خواهد شد.

وی گفت: در این نشریه که به صورت فصلنامه منتشر می شود قرار است مطالبی در خصوص مشارکت جامعه در سلامت، اولویت های منطقه ای، آثار داوطلبان سلامت و مقالات علمی درج شود.

وی افزود: اولین شماره این نشریه اول اسفند ماه بر روی سایت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به آدرس اینترنتی www.zaums.ac.irو پس از آن بر روی سایت هشت دانشگاه یاد شده و نیز سایت وزارت بهداشت قرار خواهد گرفت.

کارشناس مسئول کشوری داوطلبان سلامت بیان داشت: داوطلبان سلامت به عنوان اسوه مشارکت در جهت ارتقای سلامت جامعه هستند.

وی گفت: خوشبختانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان فعال ترین گروه داوطلبان سلامت را در سطح کشور دارد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نیز در این جلسه اظهار داشت: ارتقای سلامت بر اصول مختلفی استوار است که یکی از آنها مشارکت است و افزایش شمار داوطلبان سلامت سر لوحه برنامه بهداشتی هر کشور علاقمند به این موضوع است.

سید مهدی طباطبایی تعداد داوطلبان سلامت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان را حدود چهار هزارو 200 نفر عنوان کرد و افزود: داوطلبان سلامت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در برنامه های مختلف از قبیل ارتقای پوشش واکسیناسیون، کاهش مرگ و میر مادران باردار، راه اندازی ایستگاه های سلامت در مناسبت های مختلف و آموزش چهره به چهره در خصوص برنامه های مختلف بهداشتی حضور موثر دارند.

بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان یکی از بیمارستان های برگزیده کشور در استقرار حاکمیت بالینی

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: در اولین کنگره بین المللی و دومین جشنواره ملی حاکمیت بالینی کشور، از بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان به سبب استقرار موفق برنامه حاکمیت بالینی قدردانی شد.

مصطفی ده مرده ئی بیان داشت: خوشبختانه با تقویت کار تیمی در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان و نیز ارزیابی و نظارت های منظم، طرح حاکمیت بالینی به خوبی در این بیمارستان در حال اجراست.

وی افزود: در اجرای این طرح مسئولان بیمارستان به همراه کادر درمانی به طور سرزده در برخی بخش ها حضور یافته و علاوه بر بررسی روند درمانی بیماران به مشکلات بخش رسیدگی و در جلسات ماهیانه راهکارهای رفع مشکل را بررسی و تصویب می کنند.

وی گفت: بزرگترین هدف اجرای طرح حاکمیت بالینی ارتقای ایمنی درمانی و نیز جلب رضایتمندی بیمار است.

سال گذشته نیز بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان به عنوان یکی از 10 بیمارستان برتر مجری شاخه مدیریت خطر طرح حاکمیت بالینی انتخاب شد.