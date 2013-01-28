113 پروژه آب و خاک در گلستان بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدنصیر سیدمحمدی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: با به بهره برداری رسیدن این 141 پروژه عمرانی و تولیدی بمناسبت گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر تعداد دو هزار و 342 خانوار از نعمت اجرای طرحهای فوق بهره مند شده و برای 194 نفر بصورت مستقیم فرصت شغلی جدید در استان فراهم می شود.

وی اظهار داشت: این پروژه به صورت عمرانی شامل 24 پروژه بوده که در بخشهای آب و خاک تأمین و انتقال آب کشاورزی با 16 پروژه مهم و برجسته، منابع طبیعی و آبخیزداری 6 پروژه و عشایر دو پروژه با اعتباری بالغ بر 543 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی، استانی و ... به بهره برداری می رسد.

سید محمدی گفت: همچنین تعداد 117 پروژه تولیدی، اقتصادی و اشتغالزا با اعطای تسهیلات بانکی و سرمایه شخصی در بخشهای تأمین آب کشاورزی و تجهیز زمینهای زراعی و باغی به آبیاری تحت فشار با 97 پروژه ، دام و طیور 11 پروژه، صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی 8 پروژه، باغبانی یک پروژه با اعتباری بالغ بر 149 میلیارد ریال به بهره برداری خواهد رسید.



وی خاطر نشان کرد: امروزه فالیتهای کشاورزی بر محور علم و دانایی و تولید متراکم و انبوه با به کارگیری آخرین فنون پیشرفته (صنعتی کردن کشاورزی) به عنوان عامل توسعه بخش کشاورزی مورد تأکید است.

گلستان با داشتن 650 هزار هکتار اراضی کشاورزی بیش از 72 نوع محصول تولید می کند.



