  1. عناوین کل
۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۵۵

سید محمدی:

113 پروژه آب و خاک در گلستان بهره برداری می شود

113 پروژه آب و خاک در گلستان بهره برداری می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهادکشاورزی گلستان اعلام کرد: در دهه فجر، 141 پروژه عمرانی و تسهیلاتی کشاورزی با اعتباری بالغ بر 692 میلیارد ریال با محوریت طرحهای آب و خاک شامل 113 پروژه مورد بهره برداری قرار می گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدنصیر سیدمحمدی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: با به بهره برداری رسیدن این 141 پروژه عمرانی و تولیدی بمناسبت گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر تعداد دو هزار و 342 خانوار از نعمت اجرای طرحهای فوق بهره مند شده و برای 194 نفر بصورت مستقیم فرصت شغلی جدید در استان فراهم می شود.

 وی اظهار داشت: این پروژه به صورت عمرانی شامل 24 پروژه بوده که در بخشهای آب و خاک تأمین و انتقال آب کشاورزی با 16 پروژه مهم و برجسته، منابع طبیعی و آبخیزداری 6 پروژه و عشایر دو پروژه با اعتباری بالغ بر 543 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی، استانی و ... به بهره برداری می رسد.
 
سید محمدی گفت: همچنین تعداد 117 پروژه تولیدی، اقتصادی و اشتغالزا با اعطای تسهیلات بانکی و سرمایه شخصی در بخشهای تأمین آب کشاورزی و تجهیز زمینهای زراعی و باغی به آبیاری تحت فشار با 97 پروژه ، دام و طیور 11 پروژه، صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی 8 پروژه، باغبانی یک پروژه با اعتباری بالغ بر 149 میلیارد ریال به بهره برداری خواهد رسید.

وی خاطر نشان کرد: امروزه فالیتهای کشاورزی بر محور علم و دانایی و تولید متراکم و انبوه با به کارگیری آخرین فنون پیشرفته (صنعتی کردن کشاورزی) به عنوان عامل توسعه بخش کشاورزی مورد تأکید است.
 
گلستان با داشتن 650 هزار هکتار اراضی کشاورزی بیش از 72 نوع محصول تولید می کند.

 
کد مطلب 1802832

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید