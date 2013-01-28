استان البرز باید با ساخت فیلم ها دیده شود

هاشم میرزاخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هنرمندان البرزی اگر بخواهند آینده سینمایی خود را رقم بزنند باید از همین انجمن ها کار خود را آغاز کنند.

وی افزود: در این مدت که سایه تهران بر کرج بود شاید امکان این وجود نداشت که توانمندی های استان بروز و ظهور یابد اما اکنون با استان شدن کلانشهرکرج این بستر مهیا است تا هنرمندان علاوه بر عرض اندام فعالیت های خود در حوزه هنرهای هفت گانه گامی نیز در جهت شناخته شدن پتانسیل و ویژگی های این استان بردارند.

مدیر عامل انجمن سینمای جوانان کشور حضور مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی که سابقاً از مدیران با موفق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است را نقطه قوتی برای عرصه فرهنگ و هنر این استان دانست و گفت: قطعاً ایشان با دید مثبتی که نسبت به مسائل فرهنگی دارند راهگشای این امور در استان البرز خواهند بود.

میرزاخانی در آیین معارفه سرپرست جدید انجمن سینمای جوانان کرج با اشاره به سوابق کاری " میرزاخانی" نیزبیان کرد: ایشان با عنوان عکاس در جشنواره های بین المللی شناخته شد و با ورود به حوزه سینما تهیه کنندگی فیلم و حضور در تلویزیون را تجربه کرده است.

وی افزود: ارتباطات وی در حوزه رسانه میتواند نقش تاثیرگذاری در موفقیت هنرمندان انجمن دفتر کرج داشته باشد.