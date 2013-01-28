  1. هنر
۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۰۱

پخش زنده اختتامیه جشنواره جام جم از سینما گلخانه

پخش زنده اختتامیه جشنواره جام جم از سینما گلخانه

همزمان با اختتامیه دومین دوره جشنواره تلویزیونی جام جم که راس ساعت 18:30 با اجرای محمدجعفر خسروی در مرکز همایش‌های صداوسیما آغار خواهد شد این مراسم روی آنتن شبکه سه سیما خواهد رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، "سینماگلخانه" از ساعت 19 اختتامیه جشنواره جام جم را به صورت زنده پخش خواهد کرد.
 
اختتامیه جشنواره جام جم با حضور عزت الله ضرغامی رئیس رسانه ملی، علی دارابی معاون سیما و مدیران ارشد صداوسیما و جمع کثیری از هنرمندان کشور، داوران بخش‌های چهارگانه جشنواره و نامزدهای جشنواره و اصحاب رسانه بعد از ظهر امروز برگزار خواهد شد.
 
اجرای این مراسم بر عهده محمد جعفر خسروی است و علاوه بر تقدیر از 35 منتخب جشنواره و نکوداشت 17 هنرمند کشور از خانواده شهیدان صیاد شیرازی، تهرانی مقدم، بابایی و حسن باقری نیز تجلیل به عمل می‌آید.
کد مطلب 1802836

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