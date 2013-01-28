پخش زنده اختتامیه جشنواره جام جم از سینما گلخانه

به گزارش خبرگزاری مهر، "سینماگلخانه" از ساعت 19 اختتامیه جشنواره جام جم را به صورت زنده پخش خواهد کرد.

اختتامیه جشنواره جام جم با حضور عزت الله ضرغامی رئیس رسانه ملی، علی دارابی معاون سیما و مدیران ارشد صداوسیما و جمع کثیری از هنرمندان کشور، داوران بخش‌های چهارگانه جشنواره و نامزدهای جشنواره و اصحاب رسانه بعد از ظهر امروز برگزار خواهد شد.

اجرای این مراسم بر عهده محمد جعفر خسروی است و علاوه بر تقدیر از 35 منتخب جشنواره و نکوداشت 17 هنرمند کشور از خانواده شهیدان صیاد شیرازی، تهرانی مقدم، بابایی و حسن باقری نیز تجلیل به عمل می‌آید.