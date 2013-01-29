چهارشنبه؛ آخرین فرصت نوروزی برای اعتراض به محرومیت/ انتقاد در سکوت!

به گزارش خبرنگار مهر، شنبه هفته گذشته کمیته انضباطی فدراسیون تنیس روی میز افشین نوروزی را به دلیل گفتگو با یکی از رسانه‌ها و انتقاد از عملکرد فدراسیون که در اولین گام منجر به اخراجش از اردوی تیم ملی شد، علاوه بر جریمه نقدی به یک سال محرومیت قطعی و یک سال محرومیت تعلیقی از حضور در میادین ورزشی محکوم کرد.

بعد از اعلام این رای و پیش از آنکه به صورت رسمی به افشین نوروزی ابلاغ شود، این بازیکن اعلام کرد که رای صادر شده عادلانه نیست و به همین دلیل نسبت به آن اعتراض خواهد کرد. حتی مسئولان دانشگاه آزاد هم که افشین نوروزی را به عنوان اصلی‌ترین مهره برای شرکت در لیگ برتر به خدمت گرفته‌اند اعلام کردند در صورتیکه در این رای تجدید نظر نشود، از لیگ کناره گیری خواهند کرد.

در هر صورت رسیدگی دوباره به رای محرومیت نوروزی و تجدید نظر در مورد آن میسر نمی‌شود مگر با اعلام درخواست رسمی از سوی این بازیکن که تاکنون و با گذشت بیش از یک هفته از ابلاغ رای به وی، هنوز انجام نشده است.

یکشنبه هفته گذشته و یک روز پس از تشکیل کمیته انضباطی فدراسیون تنیس روی میز، رای صادر شده به افشین نوروزی ابلاغ شد. طبق قانون، این بازیکن 7 روز و با احتساب روز ابلاغ رای و روز اعتراض به آن، 9 روز فرصت داشت تا در صورت اعتراض آن را به صورت رسمی اعلام کند.

با احتساب امروز سه شنبه که تعطیل رسمی است و در 9 روز زمان در نظر گرفته شده برای اعتراض به رای نوروزی لحاظ نخواهد شد، چهارشنبه مهلت این بازیکن ملی‌پوش برای درخواست تجدید نظر نسبت به رای صادر شده به پایان می‌رسد اما هنوز اعتراضی صورت نگرفته است.

احسان باقری، سرپرست دبیری فدراسیون تنیس روی میز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: نوروزی هنوز اعتراض خود را به فدراسیون اعلام نکرده است اما او تا پایان وقت اداری چهارشنبه مهلت دارد در این زمینه اقدام کند.

وی با اشاره به پروسه‌ای که در صورت ارائه اعتراض رسمی از سوی نوروزی اجرا خواهد شد، خاطرنشان کرد: کمیته استیناف متشکل از رئیس کمیته انضباطی، چهار نماینده از وزارت ورزش، دو پیشکسوت، روسای کمیته‌های مسابقات و مربیان فدراسیون تشکیل شده و بر اساس درخواست و مستندات ارائه شده از سوی فرد معترض، به موضوع رسیدگی کرده و تصمیم‌گیری می‌کند. ضمن اینکه بنا به شرایط و در صورت لزوم از خود افشین هم برای شرکت در نشست دعوت می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در هر صورت افشین نوروزی هنوز اعتراض رسمی خود را به فدراسیون اعلام نکرده است و در صورتیکه تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه این کار را انجام ندهد، از روز پنجشنبه حکم محرومیتش اجرا می‌شود.

قدوسی، رئیس کمیته انضباطی در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: با در نظر گرفتن تعطیلی رسمی سه شنبه، مهلت افشین نوروزی برای تجدید نظرخواهی چهارشنبه تمام می‌شود. بعد از پایان این روز، قطعیت رای از پنجشنبه اعمال خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محرومیت یک ساله از حضور در میادین ورزشی به همان اندازه که جنبه تنبیهی دارد به نابودی و محو شدن تدریجی ورزشکار محروم می‌انجامد و این در حالی است که افشین نوروزی از بازیکنان مستعد تنیس روی میز است که روزگاری پیشروی پینگ‎پنگ‎بازان ایران بود و به نمایندگی از آنها در المپیک 2008 پکن هم شرکت کرد.

شاید بهتر بود فدراسیون تنیس روی میز در برخورد با این بازیکن با وجودیکه به زعم آنها خاطی است و اجازه دخالت در امور فدراسیون را ندارد، کمی با صبر و حوصله بیشتر و نرمتر برخورد می‌کرد. از طرفی بجا بود نوروزی هم حداقل اگر در نشست کمیته انضباطی از موضع خود کوتاه نیامده، زودتر از اینها اعتراضش را اعلام می کرد تا به آن رسیدگی شود و شاید بر اساس مستندات ارائه شده سبکتر شود.

البته این بازیکن تاکید دارد انتقادهایی که در گفتگوی رسانه‌ای‌اش به آنها اشاره کرده به حق است و حتی اخراجش از اردوی تیم ملی هم غیر ورزشی بود و محرومیت یک ساله هم برای یک گفتگو سنگین است با همه اینها و با در نظر گرفتن آینده نگری، گاه کوتاه آمدن از موضع بهتر از پافشاری روی آن است. این موضوع را باید مسئولان فدراسیون هم به عنوان متولی تنیس روی میز و مسئول حفظ و پرورش بازیکنان مستعد و آینده دارد در نظر داشته باشند.