بودجه شهرداری چالوس جوابگوی تامین زیرساختها نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل نعمت زاده ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، بودجه شهرداری را برای حل مسائل زیرساختی شهر کافی ندانست و گفت: زیرساختهای چالوس نیازمند بودجه ملی است.

وی با اشاره به سیل اخیر منطقه و شهر چالوس گفت: سیل اخیر خسارت جدی به تعداد زیادی از شهروندان وارد ساخته و ملزومات خانگی و واحدهای مسکونی آنها از بین رفته د، ضمن اینکه جاده ها و کوچه و معابر نیز دچار خسارات زیادی شدند.

نعمت زاده افزود: انتظار داریم دولت و مسئولان، بودجه ویژه‌ای را به این امر تخصیص دهند تا بتواند قسمتی از مشکلات مردم حل شود.

رئیس شورای اسلامی شهر چالوس گفت: یکی از مشکلات عدیده چالوس ترافیک آن بوده که به رغم تلاش مسئولین شهری و اعضای شورای شهر، متاسفانه تاکنون بصورت جامع و کلی رفع نشده است.

نعمت زاده افزود: با توجه به اینکه آزاد راه تهران- شمال بعنوان پروژه ملی در حال احداث بوده، زیرساخت چالوس پس از افتتاح آن پاسخگو نیست.

وی اضافه کرد: در صورت بهر‌ه‌ برداری از قطعه چهار آزادراه تهران شمال لازم است تا مسئولان استانی و کشوری در رابطه با حل ترافیک چالوس تدبیری بیاندیشند تا این مشکلات دو چندان نشود.

وی با اشاره به وعده رئیس جمهور در سفر نخست به چالوس و در جمع مردم این شهر افزود: وی در استادیوم ورزشی شهدای چالوس و در جمع مردم وعده دادند که شهر چالوس در قالب قطعه 25 دیده شود و بودجه ای به مثابه قطعه 25 برایش لحاظ شود تا بتوان شاهد تامین بخشی از زیرساخت مشکلات ترافیک باشد اما این وعده‌ها تاکنون عملی نشده است.

نعمت‌ زاده اضافه کرد: انتظار داریم مسئولان این وعده دولت را محقق و مشکل ترافیک چالوس که بحق موجبات رنجش شهروندان می شود را برطرف سازند.