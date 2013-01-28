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۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۴۴

نعمت زاده:

بودجه شهرداری چالوس جوابگوی تامین زیرساختها نیست

بودجه شهرداری چالوس جوابگوی تامین زیرساختها نیست

چالوس - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی شهر چالوس گفت: بودجه شهرداری چالوس، جوابگوی تامین زیرساختهای این شهرستان نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل نعمت زاده ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، بودجه شهرداری را برای حل مسائل زیرساختی شهر کافی ندانست و گفت: زیرساختهای چالوس نیازمند بودجه ملی است.

وی با اشاره به سیل اخیر منطقه و شهر چالوس گفت: سیل اخیر خسارت جدی به تعداد زیادی از شهروندان وارد ساخته و ملزومات خانگی و واحدهای مسکونی آنها از بین رفته د، ضمن اینکه جاده ها و کوچه و معابر نیز دچار خسارات زیادی شدند.

نعمت زاده افزود: انتظار داریم دولت و مسئولان، بودجه ویژه‌ای را به این امر تخصیص دهند تا بتواند قسمتی از مشکلات مردم حل شود.

رئیس شورای اسلامی شهر چالوس گفت: یکی از مشکلات عدیده چالوس ترافیک آن بوده که به رغم تلاش مسئولین شهری و اعضای شورای شهر، متاسفانه تاکنون بصورت جامع و کلی رفع نشده است.

نعمت زاده افزود: با توجه به اینکه آزاد راه تهران- شمال بعنوان پروژه ملی در حال احداث بوده، زیرساخت چالوس پس از افتتاح آن پاسخگو نیست.

وی اضافه کرد: در صورت بهر‌ه‌ برداری از قطعه چهار آزادراه تهران شمال لازم است تا مسئولان استانی و کشوری در رابطه با حل ترافیک چالوس تدبیری بیاندیشند تا این مشکلات دو چندان نشود.

وی با اشاره به وعده رئیس جمهور در سفر نخست به چالوس و در جمع مردم این شهر افزود: وی در استادیوم ورزشی شهدای چالوس و در جمع مردم وعده دادند که شهر چالوس در قالب قطعه 25 دیده شود و بودجه ای به مثابه قطعه 25 برایش لحاظ شود تا بتوان شاهد تامین بخشی از زیرساخت مشکلات ترافیک باشد اما این وعده‌ها تاکنون عملی نشده است.

نعمت‌ زاده اضافه کرد: انتظار داریم مسئولان این وعده دولت را محقق و مشکل ترافیک چالوس که بحق موجبات رنجش شهروندان می شود را برطرف سازند.

کد مطلب 1802841

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