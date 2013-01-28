به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان متقاضی شرکت در دورههای با کنکور و بدون کنکور کارشناسی ارشد 92 دانشگاه آزاد از امروز با مراجعه به سامانه www.azmoon.org میتوانند با پرداخت مبلغ 40 هزار تومان نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.
هر داوطلب میتواند 20 رشته محل را از یک مجموعه امتحانی انتخاب کند، این در حالی است که در گذشته حق انتخاب تنها یک رشته محل را داشتند.
مدت زمان ثبت نام از سوی مرکز آزمون تا 21 بهمن ماه ادامه دارد.
داوطلبان میتوانند بدون توجه به انتخابهای خود یک محل را به عنوان حوزه امتحانی انتخاب کند.
ملاک گزینش داوطلبان نمره کل آزمون خواهد بود و کنکور کارشناسی ارشد 9، 10، 11خرداد ماه سال 92 برگزار میشود.
بر اساس اعلام رئیس مرکز آزمون، در این کنکور 70 نفر پذیرفته خواهند شد.
نظر شما