به گزارش خبرنگار مهر، امیرقلعه نویی که عصر امروز دوشنبه در نشست خبری قبل از دیدار با پیکان شرکت کرده بود، در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس سازمان لیگ ضمن بیان این مطلب افزود: هر بازی در دور برگشت سخت بوده و حکم فینال را دارد. فرقی نمی کند حریفتان پرسپولیس باشد یا پیکان. به خصوص اینکه رویارویی تیم های پایین جدول که برای بقا می جنگند شرایط سخت تری دارد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال با اشاره به اینکه طبیعتاً تغییرات به وجود آمده در تیم پیکان با توجه به برنامه ها و تدابیر فیروز کریمی می تواند برای این تیم مثبت باشد تصریح کرد: کریمی در فوتبال استاد بوده و از مربیان بزرگ است. آخرین قهرمانی تیم های ایرانی با هدایت این مربی در آسیا شکل گرفته است. البته من با تفکرات ایشان آشنا هستم زیرا او فوتبال را هجومی و رو به جلو انجام می دهد. قطعاً بازی سختی است اما امیدوارم که شاهد عملکرد خوبی از سوی دو تیم باشیم.

قلعه نویی در پاسخ به این گفته کی روش که عنوان کرده بود در دربی می توان چای و تخمه خورد گفت: من نمی خواهم در این بحث ها ورود کنم زیرا برخی ها دو موضوع متفاوت را به هم ربط می دهند. امسال کیفیت زمین ها بسیار خراب است اما خیلی از تیم ها فوتبال بازی می کنند. متاسفانه یک سری کارشناسان و برخی دوستان با قلعه نویی مشکل دارند و این گونه مطالب را بیان می کنند در شرایطی که تیم هایی مانند فولاد، تراکتورسازی و سپاهان بسیار خوب بازی می کنند.

وی با تاکید بر اینکه فیلم بازی دربی را سه بار دیده است ادامه داد: این بازی بسیار هم خوب بود اما آقای فردوسی پور طوری گزارش می کرد تا مشکلات تیم ملی را پوشش دهد. انگار رفتن به خانه کی روش روی او تاثیر گذاشته است.

سرمربی تیم فوتبال استقلال با اشاره به این که پرسپولیس در این دیدار خوب بود اظهار داشت: چطور بازی پرسپولیس- ملوان و دیدار استقلال و سایپا که این همه گل داشت را نمی بینند. کارشناسانی که خودشان مشکل دارند می آیند می گویند دربی بدترین بازی سرخابی ها بود. حال این حرف آنها درست هم باشد چه ربطی به دیگر تیم ها و بازیکنان جوان شان دارد. مگر تیم هایی مانند نفت و آنهایی که نام بردم بد بودند.

قلعه نویی بار دیگر یاد اتفاقاتی که بعد از کنار گذاشته شدن از تیم ملی برایش رخ داد، افتاد و اضافه کرد: قلعه نویی را در فراکسیون مجلس و تلویزیون محاکمه کردند. کاری کردند دایی شش ماه از ایران برود و خانه نشین شود اما به لبنان و ازبکستان می بازیم اما برخی قلم به دستان صدایشان در نمی آید. شما ببینید به لبنان باختیم و قلعه نویی از تیم ملی حمایت کرد. سیموئز فردای آن روز در تمرین استقلال حاضر شد و به من گفت پیام تشکر کی روش برایم آورده که در بدترین شرایط تنها شما بودید که از تیم ملی حمایت کردید.

سرمربی تیم فوتبال استقلال با طرح این پرسش از عادل فردوسی پور که چرا بعد از شکست های تیم ملی مقابل ازبکستان و لبنان برای کی روش دادگاه نگذاشتید و سه نفر را نیاوردید از او سوال و جواب بپرسند خاطرنشان کرد: من هم اعتقاد دارم مربی خارجی باید بیاید زیرا در عصر ارتباطات باید خودمان را با علم روز پیش ببریم اما نگاه ها از قدیم هم یکسان نبوده. قلعه نویی را محاکمه می کنند و شکست تیم ملی با او را بدترین شکست می دانند اما آقای سوال من این است چرا آقای فردوسی پور دیگری را زیر سوال نمی برد. مشکل ما چنین کارشناسانی هستند.

وی بار دیگر از علی دایی حمایت و اعلام کرد مگر راه آهن با دایی بد نتیجه گرفته و افزود: من نمی دانم چرا به لیگ توهین می کنید؟ اصلاً این دربی ضعیف ترین دربی تاریخ بود اما چه ربطی به عملکرد تیم ها و سطح لیگ داشت.

"من باز هم می گویم بعضی قلم به دستان و اجنبی دوستان این موضوعاتی که به هم مربوط نیست را به یکدیگر ارتباط می دهند" سرمربی پیشین تیم ملی با بیان این مطلب افزود: آقای کی روش شما بازیکنان سرخابی را گرفتید. چندین بازیکن چند ملیتی آوردید اما تیم ملی تنها دو گل زد. این موضوع چه ربطی به لیگ و بازی استقلال و پرسپولیس دارد. آیا جوانان فولاد و تیم های دیگر نباید دیده شوند. اگر بازیکنان این دو تیم خوب نیستند بروید سراغ آنها. نفراتی مانند یعقوب کریمی، میلاد غریبی، امید ابراهیمی، آرش افشین ها باید یک روزی مورد استفاده قرار بگیرند. بنده برای برخی کارشناسان و قلم به دستان که این گونه رفتار می کنند واقعاً متاسفم. اتفاقاً بار فنی این بازی بیشتر از بازی رفت است اما آقای فردوسی پور دنبال مسایل دیگری بود.

قلعه نویی با تاکید بر اینکه آقایان در تلویزیون وقت دارند تریبون را در اختیار کارشناسان قرار دهند اما وقت ندارند یک دکمه کامپیوتر را زده و آمار را نشان دهند افزود: دوستان ماموریت داشتند اگر بازی بد شد آن را به تیم ملی ربط داده و مشکلات تیم ملی را پوشش دهند. باز هم می گویم آقای کارشناس مسلمان ما بد بودیم چه ربطی به بازیهای دیگر و لیگ داشت.

خبرنگاری با طرح این مسئله که آقای کی روش در این مدت هر چه دلش خواسته انجام داده وبه لیگ ایران توهین کرده است اما کسی جوابی به او نداده است اظهار داشت: خوشبختانه اینقدر قلم به دست مخلص و کارشناس مخلص داریم که ایشان را ساکت کند.

سرمربی استقلال بار دیگر عادل فردوسی پور را مورد تاخت و تاز قرار داد و تصریح کرد: آقای فردوسی پور شما که می گویید دربی تهران را با ال لاسیکو مقایسه کنید بیایید مشکلات تیم ملی را هم بگویید. در زمان من ما دوشنبه ها و پس از پایان لیگ ایران، امارات و اروپا جلسه می گذاشتیم و همه چیز مکتوب می شد یک هفته هم مسابقات را تعطیل نکردیم اما وقتی به کره باختیم قلعه نویی را محاکمه کردند ولی وقتی تیم ملی با کی روش به ازبکستان می بازد همین آقای کارشناس می گوید استوک های بازیکنان خراب بوده و ایراد داشت.

وی با تاکید بر اینکه نمی خواهد اسم افراد را بیاورد و صحبت هایش را کلی بیان می کند یادآور شد: یعنی اشکان دژاگه و بازیکنان دیگر نمی دانند چه کفشی باید به پا کنند. بازیکنان امروز که این همه ادا و اصول دارند آنوقت چگونه این حرف را می زنید.

وی بار دیگر با بیان اینکه آقایان اصلا کاری به کی روش ندارند و مشکلشان با شخص من است افزود: آیا این عدالت است که تیمم دردربی مساوی می کند و به صدر بر می گردد اما من را بازنده هفته می دانند من قطعا این افراد را می شناسم که می گویم قلم به دست و یا مسائل دیگر هستند. زیرا وقتی تیمم با بهترین گل زده قهرمان شد به ما گفتند با سیستم سنتی به این نتیجه رسیده است. این آقایان چرا نمی گویند یوونتوس 5 سال بعد سیستم من را بازی می کند.

قلعه نویی با بیان اینکه یکی از خبرنگاران بعد از اینکه من جمله بازی دو نیمه متفاوت داشت را مطرح کردم هر روز علیه من می نوشت اما از وقتی مورینیو این حرف را زد به من زنگ زد و عذرخواهی کرد ادامه داد: چون خارجی ها می گویند یک جمله به کتاب تبدیل می شود اما وقتی ما می گوییم چندین بار آن را سوژه خنده دار روزنامه ها می کنند .

سرمربی پیشین تیم ملی اضافه کرد: تا نگاهها را درست نکنیم مشکلات حل نمی شود. من می گویم کنفرانس خبری نگذارید اما در رادیو از من انتقاد می کنند. هر چند که صحبت من این است بهتر است مشکلات زمین چمن و سخت افزاری ورزشگاه را حل کنید. چرا در سال 2013 و هزاره ارتباطات ورزشگاههای ما مشکل اینترنت دارند؟ چرا کاملترین و حرفه ای ترین باشگاه ما که سپاهان است باید اعلام کند اگر زمین فولادشهر این گونه باشد در تهران به میدان می رود؟ و چرا آن آقای کارشناس با معرفت و کاربلد به این چیزها اشاره نمی کند.

وی در بخش پایانی صحبت هایش از سید مهدی رحمتی دروازه بان تیم خود این گونه دفاع کرد: از 7 امتیازی که تیم ملی تا به امروز گرفته است 5 امتیاز را مدیون رحمتی اما واقعا رفتاری که با او شد درست بود؟ هیچ کس نمی کند چرا تیم ملی فقط دو گل زده است اما پدر رحمتی را در می آورند . آقای کارشناس و کاربلد چرا به دو گل زده تیم ملی اشاره نمی کنید.

در این هنگام خبرنگاری از قلعه نویی این سئوال را پرسید که اختلافات امروز شما با کی روش اگر ادامه دار شود و تیم ملی به جام جهانی نرود فوتبال ایران متضرر خواهد شد که قلعه نویی این گونه به این موضوع پاسخ داد: آقایان برای این مسئله داستان و پروژه دارند و سناریوی آن را نوشته اند که اگر تیم ملی به جام جهانی نرفت امثال قلعه نویی ودایی مقصر شوند وقتی لیگ را دو سه هفته یک بار تعطیل می کنید خوب معلوم است لیگ ضرر می کند. این مشکل را چه کسی ایجاد کرده است ما باید برای مشکلات فوتبال راه حل درست حسابی بدست آوریم و با عدالت محوری مشکلات را حل کنیم.