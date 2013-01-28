14 واحد صنعتی در شهرک ها و نواحی صنعتی گیلان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید عباسیان امین ظهر امروز در بازدید از برخی واحدهای صنعتی استان افزود: این تعداد واحد صنعتی در شهرک های صنعتی لوشان، صومعه سرا، رشت، لاهیجان، آستارا، شفت و سیاهکل به بهره برداری خواهد رسید.

وی اظهارداشت: واحدهای تولیدی مزبور در زمینه های غذایی، فلزی، سلولزی، شیمیایی ، برق و الکترونیک فعالیت و با بهره برداری از این واحدهای صنعتی 255 نفر اشتغال ایجاد می شود.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان گفت: سرمایه گذاری این واحدهای صنعتی افزون بر 235 میلیارد ریال است.

وی افزود: همچنین در این ایام هفت پروژه عمرانی از قبیل اجرای مخزن بتنی، زمینی و هوایی آب، جدول گذاری و هدایت آب های سطحی، محوطه سازی و پیاده رو سازی، بهره برداری از راه ورودی و اجرای شبکه گاز در شهرک های صنعتی لنگرود، آستارا، خمیران انزلی و سردار جنگل فومن با هزینه افزون بر هشت میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.

عباسیان امین در ادامه تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را باعث توسعه و بالندگی ایران دانست و اظهارداشت: توسعه اقتصادی کشور با ایجاد توازن صنعتی و افزایش تولید ملی برای حمایت از کار، تامین رفاه و آسایش ساکنان این مرز و بوم حتی در دورافتاده ‌ترین مناطق همواره از دغدغه‌ های مقام معظم رهبری و دولت عدالت‌ محور است.

وی همچنین برنامه ریزی دقیق را کلید اصلی تحقق این پیام و حرکت تکاملی ایران اسلامی به سوی توسعه و بالندگی عنوان کرد و یادآورشد: همدلی و اتحاد نقش بسیار تعیین کننده ‌ای در تحقق اهداف و نهادینه سازی تولید ملی خواهد داشت.