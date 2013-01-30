همکاری 26 شرکت با بنیاد نخبگان فارس/ ضرورت راه اندازی صندوق حمایتی

علی خلفی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با برپایی نمایشگاه نقش نخبگان در صنعت دانش بنیان که با حدود 37 غرفه برگزار شد 26 شرکت در خواست همکاری ارسال کرده اند.

وی با اشاره به سابقه بنیاد ملی نخبگان فارس بیان داشت: بنیاد ملی نخبگان با هدف برنامه ریزی و سیاست گذاری برای شناسایی ،حمایت مادی و معنوی نخبگان،جذب ، بکارگیری و پشتیبانی از آنها در راستای ارتقا تولید علم و فناوری و توسعه علمی و متوازن در سال 87 به عنوان اولین بنیاد استانی راه اندازی شد.

رئیس بنیاد ملی نخبگان فارس افزود: بنیاد نخبگان علاوه بر انجام وظایف معمول در خصوص جذب ، شناسایی و ارائه تسهیلات به نخبگان، تجاری سازی اختراعات و دستاوردهای پژوهشی را مورد توجه قرار داده است.

خلفی نژاد با اشاره به پیشنهاد برگزاری جشنواره های منطقه ای اختراعات از سوی فارس یادآور شد: نخستین جشنواره در اردیبهشت 90 در فارس با حضور فارس، بوشهر، کهکیلویه و خوزستان با 147 طرح برگزار شد.

وی اضافه کرد: همچنین از 37 طرح برگزیده جشنواره 34 طرح مربوز به فارس بود که 9 طرح نیز تجاری ساز شد.

از تمام ظرفیت های فارس استفاده نشده

رئیس بنیاد ملی نخبگان فارس با اشاره به همکاری سازمانهای مانند شهرداری و دانشگاه ها و.. گفت: علی رغم تلاشهای فارس در راستای تجاری سازی اختراعات و دستاوردهای پژوهشی با هدف ورود دانش به صنعت و ایجاد توسعه پایدار از تمام ظرفیت های موجود در سطح مدیریت منابع مالی و نیروی انسانی کاملا استفاده نشده است.

خلفی نژاد افزود: امیدواریم با همکاری مناسب بین دستگاها مربوطه در استان شاهد اقدامات سازنده در خور فارس باشیم و از پتانسیل های ان به خوبی استفاده کنیم.

وی بیان داشت: برپایی نمایشگاه نقش نخبگان در صنعت دانش بنیان فرصتی برای شناساندن توانمندی نخبگان به دور از بروکراسی موجود بود که خوشبختانه مورد توجه مسئولین و صنتعگران قرار گرفت.

رئیس بنیاد ملی نخبگان فارس تصریح کرد: ما باید در سال 1404 حداقل 20 درصد درآمد کشور را از راه صنایع دانش بنیان و فعالیت تجاری تامین کنیم.

خلفی نژادعنوان کرد: با اعتماد به جوانان و به دور از جنجالها و تبلیغات باید میدان را برای فعالیت نخبگان آماده کرد تا شاهد موفقیت هرچه بیشتر استان و کشور باشیم .

ضرورت راه اندازی صندوق حمایتی

وی گفت: راه اندازی صندوق قرض الحسنه با حمایت صنایع استان برای پشتیبانی از ایده بدیع و کاربردی با هدف نخبه پروری در استان ضروری است.

رئیس بنیاد ملی نخبگان فارس افزود: وجود صندوق قرض الحسنه و بانک اطلاعاتی متمرکز و جامع از توانمندی صنایع و مخترعان فارس برای کمک به نخبگان و شناساندن آنها از جمله نیازهای این استان به شمار می رود.

خلفی نژاد با اشاره به دو طرح انجامی نخبگان توسط شهرداری اظهار داشت: ساخت دستگاه خودکار آرماتور بند و اصلاح کننده قیر به صورت رشته ای دو طرح پیشنهادی نخبگان است که توانست در سطح ملی و بین المللی اجرایی شود.

وی ادامه داد: طرح های ارائه شده نخبگان در زمینه های برق، اب و فاضلاب، کشاورزی، عمرانی، نفت و پتروشیمی و ... است که با حمایت مسئولین استانی و صاحبان صنایع و سرمایه می توان آنها را به مرحله اجرا رساند.