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۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۱۶

ارائه خدمات ثبت نام کارت الکترونیک مرزنشین در دفاتر پیشخوان

ارائه خدمات ثبت نام کارت الکترونیک مرزنشین در دفاتر پیشخوان

رئیس کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت از ارایه خدمات ثبت نام کارت الکترونیک در دفاتر پیشخوان 17 استان مرزنشین کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فلاح حقیقی بااشاره به تفاهمنامه همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و کانون کشوری دفاتر پیشخوان گفت:بر اساس این تفاهم نامه مقرر شده، دفاتر پیشخوان شهری و روستایی واجد شرایط ارایه خدمات ثبت نام کارت الکترونیک مرزنشینی شناسایی شده و خدمات آنها از طریق سامانه پیشخوان ارائه شود.

وی از تمامی دفاتر شهری ، به ویژه روستایی استان های آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل، ایلام، کردستان، کرمانشاه، خراسان جنوبی، رضوی، شمالی، گلستان، بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، فارس، گیلان و مازندران مایل به ارایه خدمات دعوت کرد، در سامانه پیشخوان دولت ثبت نام کنند.

وی از متصدیان این دفاتر خواست اطلاعات خود را تکمیل کنند و چنانچه عضو سامانه پیشخوان نیستند ، نسبت به تکمیل ثبت نام در سامانه یاد شده و دریافت قفل امنیتی اقدام کنند.

کد مطلب 1802849

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