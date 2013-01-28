ارائه خدمات ثبت نام کارت الکترونیک مرزنشین در دفاتر پیشخوان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فلاح حقیقی بااشاره به تفاهمنامه همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و کانون کشوری دفاتر پیشخوان گفت:بر اساس این تفاهم نامه مقرر شده، دفاتر پیشخوان شهری و روستایی واجد شرایط ارایه خدمات ثبت نام کارت الکترونیک مرزنشینی شناسایی شده و خدمات آنها از طریق سامانه پیشخوان ارائه شود.

وی از تمامی دفاتر شهری ، به ویژه روستایی استان های آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل، ایلام، کردستان، کرمانشاه، خراسان جنوبی، رضوی، شمالی، گلستان، بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، فارس، گیلان و مازندران مایل به ارایه خدمات دعوت کرد، در سامانه پیشخوان دولت ثبت نام کنند.

وی از متصدیان این دفاتر خواست اطلاعات خود را تکمیل کنند و چنانچه عضو سامانه پیشخوان نیستند ، نسبت به تکمیل ثبت نام در سامانه یاد شده و دریافت قفل امنیتی اقدام کنند.