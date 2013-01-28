کتاب «استراتژی انتظار» در اهواز نقد و بررسی می شود

لفته منصوری گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار کرد: کتاب استراتژی انتظار نوشته اسماعیل شفیعی سروستانی با حضور نویسنده این کتاب نقد و بررسی می شود.

منصوری افزود: «درآمدی بر استراتژی انتظار» نام جلد اول این مجموعه است که در ۹۶ صفحه، بخش اول کتاب را تشکیل می دهد. «استراتژی انتظار» جلد دوم که قبلا به صورت مستقل در تابستان ۸۱ در قالب ۱۶۰ صفحه راهی بازار نشر شده بود حاوی چهار فصل است.



به گفته وی، «استراتژی انتظار» جلد سوم با نام «اراده معطوف به حق» است که در قالب ۱۷۶در سال ۱۳۸۳ راهی بازار نشر شد و در بردارنده یادداشت های نگارنده در این موضوع است.



منصوری همچنین یادآور شد: جلسه نقد کتاب استراتژی انتظار با حضور نویسنده کتاب و منتقدان و اندیشمندان استان در روز شنبه 14 بهمن ماه امسال ساعت 16 و 30 دقیقه در محل تالار کتابخانه مرکزی استان برگزار می شود که حضور برای عموم مردم آزاد است.



کتاب «استراتژی انتظار» در سه جلد مجموعه ای از اسماعیل شفیعی سروستانی است که به وسیله انتشارات موعود عصر، چاپ پنجم آن در سال ۱۳۸۴ راهی بازار شده. این سه مجلد که در یک مجموعه جمع آوری شده اند، شامل نوشته های محققانه نگارنده در طول سال های دهه ۷۰ و ابتدای دهه ۸۰ است.