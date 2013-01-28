تغییر مدیرمسئول 6 نشریه

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه امروز هیئت نظارت بر مطبوعات، تقاضای صدور مجوز نشریات عمومی مورد بررسی قرار گرفت که طی آن 3 نشریه مجوز انتشار دریافت کردند.

در این بین صدور مجوز تعداد یک هفته‌نامه، 2 ماهنامه و 7 تقاضای تغییر صاحب امتیازی و مدیرمسئولی مورد بررسی و موافقت قرار گرفت.

در این جلسه با انتشار هفته‌نامه «نامه کانون» به صاحب امتیازی «کانون دانشگاهیان ایران اسلامی» و مدیرمسئولی «هاشم داداش‌پور» موافقت شد.

همچنین ماهنامه‌های «حماسه ثارالله» به صاحب امتیازی «مؤسسه فرهنگی هنری حماسه ثارالله» و مدیرمسئولی «امین زاده تقی راوری» و ماهنامه «خجسته» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «محمد دامادی» مجوز انتشار گرفتند.

در این جلسه با تغییر صاحب امتیازی نشریه «پاس جوان» به «مؤسسه فرهنگی هنری مدیا کیا» موافقت شد.

هیئت نظارت بر مطبوعات همچنین با تغییر مدیران مسئول نشریات «پژوهش‌های میان رشته‌ای قرآن کریم» به «سیدمهدی تقوی»، «مجله سازمان نظام پزشکی شیراز» به «محمود حقیقت»، «ازدواج مثبت» به «علیرضا شیری»، «انتظام اجتماعی» به «امیرحسین یاوری بافقی»، «خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)» به «مجید امیدی شهرکی» و «خبرگزاری ایرانیان» به «محمدصادق خوشبین» موافقت کرد.