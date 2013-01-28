شناسایی 4500 ووشوکار سازمان یافته در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا فرجی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مازندران استانی سرشار از ظرفیت و استعداد در رشته ورزشی ووشو بوده که باید زمینه کسب عناوین قهرمانی برای این ورزشکاران را فراهم کنیم.

وی افزود: آقایان بخش عمده ای از ووشوکاران استان را تشکیل می دهند و پیشرفت آقایان در این رشته بیانگر استعداد فراوان موجود در این استان بوده که برای هدفمند سازی بیشتر این استعدادها برنامه ریزی خوبی انجام دادیم.

سخنگوی هیئت ووشو مازندران گفت: مسابقات انتخابی ووشو مازندران، جمعه این هفته در سالن ورزشی امامعلی حبیبی قائم شهر برگزار می شود.

فرجی اظهار داشت: در این رقابتها ، 120 ووشوکار برتر استان در دو بخش زنان و مردان و در بخش تالو برای کسب عنوان قهرمانی این رقابت ها با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

وی بیان داشت: نفرات برتر این رقابتها با صلاحدید کادر فنی تیم مازندران به عنوان تیم استان عازم رقابت های قهرمانی کشور می شوند تا برای عضویت در تیم ملی با رقبای خود مبارزه کنند.