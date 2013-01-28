  1. عناوین کل
۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۵۳

فرجی خبر داد:

شناسایی 4500 ووشوکار سازمان یافته در مازندران

شناسایی 4500 ووشوکار سازمان یافته در مازندران

قائم شهر - خبرگزاری مهر: سخنگوی هیئت ووشو مازندران گفت: چهار هزار و 500 ووشوکار سازمان یافته در استان شناسایی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا فرجی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مازندران استانی سرشار از ظرفیت و استعداد در رشته ورزشی ووشو بوده که باید زمینه کسب عناوین قهرمانی برای این ورزشکاران را فراهم کنیم.

وی افزود: آقایان بخش عمده ای از ووشوکاران استان را تشکیل می دهند و پیشرفت  آقایان در این رشته بیانگر استعداد فراوان موجود در این استان بوده که برای هدفمند سازی بیشتر این استعدادها برنامه ریزی خوبی انجام دادیم.

سخنگوی هیئت ووشو مازندران گفت: مسابقات انتخابی ووشو مازندران، جمعه این هفته در سالن ورزشی امامعلی حبیبی قائم شهر برگزار می شود.

فرجی اظهار داشت: در این رقابتها ، 120 ووشوکار برتر استان در دو بخش زنان و مردان و در بخش تالو برای کسب عنوان قهرمانی این رقابت ها با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

وی بیان داشت: نفرات برتر این رقابتها با صلاحدید کادر فنی تیم مازندران به عنوان تیم استان عازم رقابت های قهرمانی کشور می شوند تا برای عضویت در تیم ملی با رقبای خود مبارزه کنند.

کد مطلب 1802863

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید