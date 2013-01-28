دو رشته جدید در مرکز فنی و حرفه ای آبادان راه اندازی شد

ارژنگ کوه سرخ در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر گفت: آموزش رباتیک و پنجره های دوجداره دو رشته جدیدی هستند که برای کارآموزان مرد پیش بینی شده است.

وی افزود: آموزش رباتیک حدود دو ماه است که در سه سطح مختلف برای علاقمندان به این رشته راه اندازی شده است.



به گفته کوه سرخ، برای این رشته در هر دوره بین 16 تا 20 کارآموز جذب مرکز فنی و حرفه ای می شوند.



وی اظهار کرد: رشته پنجره دو جداره (u.p.v.c) نیز با همکاری شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی در جهت آموزش جلوگیری از اتلاف انرژی در مرکز فنی و حرفه ای آقایان آموزش داده می شود.



رئیس مرکز فنی و حرفه ای آبادان با بیان اینکه برای هر دوره از این رشته سه تا چهار ماه زمان لازم است از آقایان علاقمند به این رشته خواست تا برای ثبت نام به واحد برادران مراجعه کنند.



کوه سرخ یادآور شد: در زمان حاضر نیز کار ثبت نام از کاربران دو رشته یاد شده آغاز شده است و در صورت تکمیل ظرفیت کلاسها در همین سال جاری شروع می شود.

