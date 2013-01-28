قصاص، زندان و شلاق ؛ مجازات عاملان قتل پیرزن تنها

به گزارش خبرنگار مهر، در این پرونده فاطمه 38 ساله و دخترش شادی 16 ساله متهم هستند ششم مرداد ماه سال 89 با انگیزه سرقت پیرزن تنهایی را در پاکدشت به قتل رسانده اند. با تکمیل تحقیقات درباره این پرونده جلسه محاکمه به ریاست قاضی همت‌یار و با حضور چهار قاضی مستشار در شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.

فاطمه در جلسه دادگاه پس از قرار گرفتن در جایگاه گفت: اتهام سرقت را قبول دارم، اما اتهام قتل عمد را قبول نمی‌کنم. روز حادثه من و دخترم در حال رفتن به خانه بودیم که زن سالمندی از دخترم خواست برای بردن وسایلش به او کمک کند شادی هم وسایل پیرزن را به داخل خانه اش برد حدود 3 دقیقه مقابل در ایستادم تا او بازگشت بعد هم پیرزن با اصرار از من خواست به خانه اش بروم و بخاطر گرمای هوا آب خنک بنوشم. ابتدا قبول نکردم، اما با اصرارهای پیرزن و شادی به داخل خانه رفتم.در آنجا شادی نقشه قتل را مطرح کرد به همین خاطر من دهان پیرزن را گرفتم و دخترم النگوهای او را با قیچی برید موقع رفتن برای اینکه مقتول سر و صدا نکند یک روسری را در دهانش قرار داده و مقابل دهان او را بستیم. چهار روز بعد وقتی ماموران ما را دستگیر کردند تازه متوجه قتل شدم.

در ادامه شادی در جایگاه قرار گرفت و با قبول اتهام سرقت گفت: من و مادرم هر دو به مواد مخدر اعتیاد داشتیم وقتی وارد خانه پیرزن تنها شدیم در یک لحظه به ذهنم رسید طلاهای او را سرقت کنیم تا بتوانیم با پول آن بدهی های خود را به موادفروشان پرداخت کنیم. من نقشه ای برای قتل نداشتم فقط قصدمان سرقت بود. روز حادثه بخاطر مصرف شیشه هر دو حالت عادی نداشتیم.

بعد از آخرین دفاعیات متهمان و وکیل فاطمه قضات دادگاه برای صدور حکم وارد شور شده و فاطمه را به اتهام سرقت به اعدام و به خاطر سرقت به زندان و شلاق محکوم کردند. شادی هم به اتهام سرقت و معاونت در قتل به زندان و شلاق محکوم شد.