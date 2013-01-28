سینماگران کرج به صدا وسیمای البرز معرفی می شوند

مجتبی ابراهیمی ظهر دوشنبه درجریان معارفه سرپرست جدید انجمن سینمای جوانان دفتر کرج به با حضور مدیرعامل انجمن سینمای جوانان کشور همراه بود درباره اقدامات صورت گرفته این اداره کل در حوزه انجمن سینما گفت: انجمن سینمای جوانان به عنوان خانواده مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محسوب می شود و از این آنچه در توان داشته باشد دریغ نخواهد داشت.

وی افزود: اخیراً در نشست مشترکی با ناصرصفار مدیرکل سیمای البرز طرح معرفی هنرمندان استان جهت همکاری با سیما ارائه و با استقبال وی همراه شد.

ابراهیمی گفت: این مرکز سال آینده روزانه 8 ساعت پخش خواهد داشت و قطعاً از ظرفیت های هنرمندان البرز استفاده خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی البرز خاطر نشان کرد: تا کنون تعدادی از هنرمندان تئاتر استان و همچنین در حوزه شعر و ادبیات جهت همکاری با این مرکز معرفی شده اند.

وی دربخش دیگری از وعده محقق شده درآخرین دیدار خود با اعضای انجمن سینمای جوانان کرج خبر داد و گفت: کمکی که اخیراً وعده آن را داده بوده ایم آماده است و با تدابیر مدنظر به مجموعه تزریق خواهد شد.

ابراهیمی در اختیار قرار دادن بخشی از فضای اداره کل فرهنگ وارشاد استان، فرهنگسراها، سالن سینما تئاتر ارشاد و...را از جمله بسترهای مهیا برای برگزاری کلاسها و تمرین های انجمن سینمای جوانان دفتر کرج برشمرد.