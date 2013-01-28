  1. ورزش
۱۰ بهمن ۱۳۹۱، ۰:۵۵

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری ‌‌مهر - گروه‌ ورزشی: آغاز هفته بیست و چهارم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور و پیگیری مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آفریقا از مهم‌ترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه دهم بهمن‌ماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با هفدهم ربیع الاول سال 1434 هجری قمری و بیست و نهم ژانویه سال 2013 میلادی.

- هفته بیست و چهارم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:
* ملوان بندرانزلی ـ داماش گیلان، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی انزلی
* مس کرمان ـ آلومینیوم هرمزگان، ساعت 15:30، ورزشگاه امام علی کرمان
* راه‌آهن - سایپا البرز، ساعت 15:30، ورزشگاه اکباتان تهران
* صنعت نفت آبادان - گهر دورود، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی آبادان
* صبای قم ـ تراکتورسازی تبریز، ساعت 15:30، ورزشگاه یادگار امام
* ذوب‌آهن اصفهان ـ نفت تهران، ساعت 15:30، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
* فجرسپاسی شیراز ـ سپاهان اصفهان، ساعت: 15:30، ورزشگاه دستغیب شیراز
* پیکان تهران ـ استقلال تهران، ساعت 16:50، ورزشگاه آزادی

- مسابقات شنای قهرمانی دختران نوجوان کشور گرامیداشت سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی امروز با حضور 19 تیم آغاز می‌شود.

- روز یازدهم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آفریقا 2013 - آفریقای جنوبی امروز و امشب با انجام دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
گروه C:
* زامبیا - بورکینافاسو
* نیجریه - اتیوپی

کد مطلب 1802871

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