تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سهشنبه دهم بهمنماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با هفدهم ربیع الاول سال 1434 هجری قمری و بیست و نهم ژانویه سال 2013 میلادی.
- هفته بیست و چهارم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز میشود:
* ملوان بندرانزلی ـ داماش گیلان، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی انزلی
* مس کرمان ـ آلومینیوم هرمزگان، ساعت 15:30، ورزشگاه امام علی کرمان
* راهآهن - سایپا البرز، ساعت 15:30، ورزشگاه اکباتان تهران
* صنعت نفت آبادان - گهر دورود، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی آبادان
* صبای قم ـ تراکتورسازی تبریز، ساعت 15:30، ورزشگاه یادگار امام
* ذوبآهن اصفهان ـ نفت تهران، ساعت 15:30، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
* فجرسپاسی شیراز ـ سپاهان اصفهان، ساعت: 15:30، ورزشگاه دستغیب شیراز
* پیکان تهران ـ استقلال تهران، ساعت 16:50، ورزشگاه آزادی
- مسابقات شنای قهرمانی دختران نوجوان کشور گرامیداشت سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی امروز با حضور 19 تیم آغاز میشود.
- روز یازدهم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملتهای آفریقا 2013 - آفریقای جنوبی امروز و امشب با انجام دیدارهای زیر پیگیری میشود:
گروه C:
* زامبیا - بورکینافاسو
* نیجریه - اتیوپی
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