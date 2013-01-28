تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه دهم بهمن‌ماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با هفدهم ربیع الاول سال 1434 هجری قمری و بیست و نهم ژانویه سال 2013 میلادی.

- هفته بیست و چهارم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

* ملوان بندرانزلی ـ داماش گیلان، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی انزلی

* مس کرمان ـ آلومینیوم هرمزگان، ساعت 15:30، ورزشگاه امام علی کرمان

* راه‌آهن - سایپا البرز، ساعت 15:30، ورزشگاه اکباتان تهران

* صنعت نفت آبادان - گهر دورود، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی آبادان

* صبای قم ـ تراکتورسازی تبریز، ساعت 15:30، ورزشگاه یادگار امام

* ذوب‌آهن اصفهان ـ نفت تهران، ساعت 15:30، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* فجرسپاسی شیراز ـ سپاهان اصفهان، ساعت: 15:30، ورزشگاه دستغیب شیراز

* پیکان تهران ـ استقلال تهران، ساعت 16:50، ورزشگاه آزادی

- مسابقات شنای قهرمانی دختران نوجوان کشور گرامیداشت سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی امروز با حضور 19 تیم آغاز می‌شود.

- روز یازدهم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آفریقا 2013 - آفریقای جنوبی امروز و امشب با انجام دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

گروه C:

* زامبیا - بورکینافاسو

* نیجریه - اتیوپی