مسابقات لیگ فوتسال بانوان گیلان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نائب رئیس هیئت فوتبال گیلان افزود: رقابت های گروه الف با شرکت تیم های هیئت فومن، هیئت رشت، باشگاه تربیت سنگر و شهرداری لنگرود طی روز های دوشنبه و سه شنبه در لنگرود پی گیری می شود.

پوران واحدی افزود: همچنین تیم های هیئت تالش، شهرداری لوشان، بهار دانش رشت، شهرداری کوچصفهان و هیئت انزلی در روزهای یازدهم تا سیزدهم بهمن ماه در انزلی برگزار می شود.

وی اظهار داشت: پس از انجام رقابت ها، دو تیم برتر از هر گروه روز هجدهم ماه جاری برای شرکت در رقابت های مرحله نهایی در رشت مقابل هم قرار می گیرند.

نائب رئیس هیئت فوتبال گیلان ادامه داد: در نهایت تیم برتر برای شرکت در مسابقات کشوری زیر گروه دسته سه کشور معرفی خواهد شد.