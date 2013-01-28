23 کانون انقلاب در مشهد برپا می شود/ تداعی خاطرات انقلاب در شهر بهشت



به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبرعصارنیا اظهارکرد: این برنامه با برگزاری برنامه موضوعی در خصوص انقلاب شامل یادواره شهدا، روایتگری شهدا و برنامه های رسانه ای فعالیت های خود را آغاز خواهد کرد و قرار است این کانون ها در طی سال به فعالیت خود ادامه دهند.

وی با اشاره به برگزاری کلاس ها و کارگاه های آموزشی، همایش ها و نمایشگاه های مختلف در همین رابطه افزود: مساجد و مراکز فرهنگی در میدان 17 شهریور، شهرک قدس، بولوار عبدالمطلب، هاشمیه، سیدی، جاده سیمان، طبرسی دوم، کوچه حسین باشی، قاسم آباد محله استاد یوسفی، وکیل آباد 17، امامت 54، دکتر حسابی 32، اندیشه 5، شهرک شهید رجائی، رسالت 2، پیروزی بولوار سرافرازان، شهرک طالقانی، فدائیان اسلام 25، نخریسی، شهرک عسگریه، تقی آباد، پنج تن 67 و بزرگراره شهید بابانظر 18 شاهد برپایی این کانون های انقلابی خواهند بود.

وی در خصوص دیگر برنامه های سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد به مناسبت دهه فجر اظهارکرد: مراسمی به منظور بزرگداشت 8 زن شهید انقلاب اسلامی ایران دوشنبه 16 بهمن ماه از ساعت 9 الی 11 در فرهنگسرای انقلاب برگزار می شود.

مدیر عامل سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد با اشاره به برگزاری جشنواره فیلم های برتر سینمایی انقلاب عنوان کرد: این جشنواره از دوازدهم تا بیست و یکم بهمن ماه هر روز ساعت 15 الی 17 در فرهنگسرای انقلاب برگزار می شود و 9 فیلم برتر انقلاب به نمایش گذاشته می شود. اختتامیه این جشنواره نیز بیست و یکم بهمن ماه با حضور فرج ا... سلحشور کارگردان مطرح کشوری صورت می گیرد.

عصارنیا اختتامیه جشنواره به رسم حماسه را از دیگر فعالیت های فرهنگسرای انقلاب عنوان کرد و افزود: این اختتامیه که به انتخاب بهترین شعر و سرود انقلابی می پردازد،‌ در روز بیست و یکم بهمن ماه ساعت 18 الی 19:30 با حضور فرج الله سلحشور برگزار می شود.

وی با اشاره به برگزاری تئاتر مفهومی فرزندان خورشید انقلاب و جشن تولد انقلاب ویژه کانون های کودک سطح شهر مشهد اظهار کرد: این برنامه در روز پنج شنبه و جمعه دوازدهم و سیزدهم بهمن ماه و نوزدهم و بیستم بهمن ماه با حضور کودکان گروه سنی 3 تا 7 سال و 7 تا 12 سال انجام می شود.

عصارنیا ادامه داد: همچنین طرح سراسری حفظ سوره مبارکه فجر نیز با حضورکودکان در 12 فرهنگسرای سطح شهر به اجرا در می آید.

وی به برگزاری جشن بزرگ انقلاب در روز سه شنبه هفدهم بهمن ماه اشاره و افزود: این جشن در مهدیه مشهد بعد از نماز مغرب و عشاء با حضور شهروندان مشهدی برگزار خواهد شد.

مدیر عامل سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد برنامه چند قدم در دشت شقایق را از دیگر برنامه های این سازمان به مناسبت دهه فجر اعلام و بیان کرد: مراسم عطرافشانی شهدای انقلاب در بهشت رضا(ع) در روز پنج شنبه نوزدهم بهمن ماه ساعت 13 برگزار می شود.

عصارنیا به اجرای مسابقه رادیویی و تلویزیونی ویژه بزرگداشت سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران با عنوان ما قوم برتریم اشاره کرد و افزود: نمایشگاه خادمین شهر بهشت با 500 غرفه نمایشگاهی با عنوان فرهنگ زندگی محله برپا می گردد.

وی با بیان اینکه 4 ایستگاه فرهنگی انقلاب در میدان شهدا، ده دی، بیمارستان امام رضا(ع)، و میدان بسیج برپا می شود و به عرضه محصولات فرهنگی می پردازد تصریح کرد: علاوه بر این 15 بروشور اتوبوس ویژه دهه فجر در ناوگان اتوبوسرانی توزیع خواهد شد.

مدیر عامل سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد به دیدار از 10 خانواده شهید انقلاب اسلامی اشاره و افزد: شهیدان عباس عرفانی زابلی، ابوطالب طالبی، علی اصغر معقول، علی اکبر دهنوی، محمد باقر مشایخی، غلامرضا جمشید نسب، محمد رضا مرادی پور عطایی، امر ا... بربری، صدیقه هدکیانی و بتول چراغچی شهدایی هستند که خانواده آنان در طول این ایام میزبان کانون خادمین الشهداء سازمان فرهنگی خواهند بود.

عصارنیا افزود: سفر به نقاط مهم شهر از جمله میدان شهدا، چهار راه شهدا، بیمارستان امام رضا(ع) و مکتب نرجس در دستور کار این تور قرار دارد و راویانی آموزش دیده به بیان خاطرات و حوادث مربوط به هر مکان می‌پردازند.

وی ادامه داد: این برنامه از ساعت 7 الی 11 و 13 الی 16 ویژه مدارس برگزار می شود و در روزهای پنج شنبه و جمعه 12 ، 13 ، 19 و 20 بهمن ماه نیز این تورهای گردشگری ویژه کانون های فرهنگی برپا می گردد.