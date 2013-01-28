19 میلیارد ریال به محکومان نیازمند استان بوشهر پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی ظهر دوشنبه در دیدار معاون کمیته امداد کشور با کارکنان دستگاه‌های قضایی استان بوشهر اظهار داشت: توانمندی‌های بسیاری در خانواده‌های مددجویان کیته امداد وجود دارد که باید به این خانواده‌ها کمک کنیم تا بتوانند این قابلیت‌ها را شناسایی و از آنها استفاده کنند.

وی با تاکید بر لزوم توانمندسازی خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد و همچنین ایجاد فضای مناسب برای خودکفایی این خانواده‌ها، تصریح کرد: شناخت ظرفیت‌های موجود در این خانواده‌ها و حمایت از آنها می‌تواند راه مناسبی برای خودکفایی این خانواده‌ها باشد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان بوشهر با اشاره به وجود مشکلات حقوقی و نیازهای خانواده‌های تحت حمایت به کارشناسان حقوقی، اضافه کرد: با نظر مثبت رئیس کل دادگستری استان بوشهر زمینه تعامل و همکاری دستگاه قضایی با مددجویان فراهم شده است.

وی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه با کانون وکلای دادگستری استان بوشهر برای ارائه خدمات مشاوره‌ای رایگان به خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد، ادامه داد: در 26پرونده مربوط به محکومان نیازمند استان بوشهر 19 میلیارد ریال پرداخت شد.

محبی در ادامه با اشاره به دیگر اقدامات صورت گرفته برای حمایت از مددجویان کمیته امداد، تصریح کرد: تفاهم‌نامه‌هایی با سازمان زندان‌ها و اقدامات تربیتی استان بوشهر، کانون سردفتران استان و بسیج حقوق دانان امضا شده که در حل مشکلات خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد تاثیر بالایی دارد.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر نیز در این نشست اظهار داشت: همه دستگاه‌های اجرایی باید در راستای توانمدسازی و خودکفایی خانواده‌ها کمیته امداد با این نهاد همکاری کنند.

حیدر بحرانی با اشاره به در معرض خطر بودن افراد تحت پوشش کمیته امداد از نظر حقوقی، ادامه داد: این خانواده بیش از خانواده‌های دیگر در معرض خطر هستند و باید از انها حمایت شود.