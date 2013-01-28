ایمان گودرزی تهیه‌کننده و کارگردان "کمیته مشترک" درباره این مستند به خبرنگار مهر گفت: این مستند در 10 قسمت 30 دقیقه‌ای به ساواک یعنی سیستم امینتی شاه می‌پردازد. جرقه اولیه این مستند زمانی زده شد که تلاش رسانه‌های بیگانه برای تطهیر رژیم پهلوی و سیستم ساواک را دیدم و بعد از آن با کتاب "در دامگه حادثه" نوشته پرویز ثابتی روبرو شدم و آن را در قالب پی دی اف خواندم.

تلاش غربی‌ها برای تطهیر رژیم پهلوی

وی ادامه داد: ثابتی که یک فرد بهایی و مسئول اداره سوم ساواک بوده و در این کتاب که اثری مکتوب به حساب می‌آید، فعالیت‌های رژیم پهلوی در برخورد با مبارزان و دستگیری و شکنجه آنها را تطهیر کرده است. این کتاب به نوعی جعل تاریخ است و باید به ان پاسخ داده شود.

این مستندساز با اشاره به شکل‌گیری طرح بر اساس همین اتفاقات، یادآور شد: 6 ماه پیش بود که طرحم را به گروه اجتماعی شبکه سه ارائه دادم و از همان موقع مشغول به کار شدم. اول سراغ مبارزان شکنجه‌شده رفتیم و آنها را پیدا کردیم اما بعد بر آن شدیم شکنجه گرها را نیز پیدا کنیم تا از زاویه دید تکراری به موضوع نپردازیم.

گودرزی با نام بردن از موسسه راهبردی دیده بان، یافتن شکنجه‌گرها را با کمک این موسسه ممکن دانست و اظهار کرد: سعید جلالیان نیز ناظر پروژه بود. ما از بازجوها،‌ شکنجه‌گرها و رهبران عملیات‌های ساواک دعوت و ساعت‌ها با آنها صحبت کردیم. آنها نیز مایل بودند خاطراتشان را بازگو کنند.

نمایش تصویر واضح شکنجه‌گرها

وی تصریح کرد: تصویر هیچ کدام از افراد نیز شطرنجی نشده است. اینها افرادی بودند که اوایل انقلاب دادگاهی شده و به جرایمشان رسیدگی شده است.

تهیه‌کننده و کارگردان "کمیته مشترک" در پاسخ به اینکه آیا تلاشی برای گفتگو با شکنجه‌گرهای متواری‌شده از کشور انجام داده‌اید یا خیر، ‌توضیح داد: با تلاش بسیار برخی از آنها را هم پیدا کردیم اما هیچ کدام حاضر به همکاری نشدند. اغلب می‌ترسیدند و برایشان سوال بود چطور پیدایشان کرده‌ایم.

گودرزی از انجام مراحل گرافیکی، تدوین و صداگذاری این مجموعه در 10 قسمت 30 دقیقه‌ای خبر داد و گفت: آنونس برنامه از امشب از شبکه سه سیما روی آنتن می‌رود و پخش آن نیز از 12 تا 22 بهمن خواهد بود. ضمنا ما در "کمیته مشترک" شکنجه‌گران را با شکنجه‌شده‌ها روبرو کرده‌ و صحنه شکنجه را بازسازی کرده‌ایم. برخی از آنها زنان محجبه را با کشف حجابشان شکنجه می‌کردند.

روبرویی شکنجه‌گرها و مبارزان انقلابی

وی در پاسخ به اینکه شکنجه‌شده‌ها با قرار گرفتن مقابل شکنجه‌گرها چه واکنشی از خود نشان داده‌اند، اظهار کرد: خشم و نفرتی دیگر در کار نبود. حتی داشتیم افرادی که یکدیگر را در آغوش گرفتند و گریه کردند. بیشتر هم به مرور خاطراتشان می‌پرداختند.

این مستندساز با اشاره به اینکه نبود حساسیت رسانه‌ای و در جریان قرار گرفتن افکار عمومی از این طریق دست شکنجه گرها را باز گذاشته‌ بوده، تصریح کرد: آنها تنها می‌گفتند رژیم پهلوی می‌خواسته کسی از چیزی بو نبرد. در این صورت حتی ما را بازخواست هم نمی‌کردند.

گودرزی در پایان اعلام کرد هیچ شکنجه‌گر و بازجوی زنی در ساواک نیافته‌اند و در معرفی عوامل برنامه گفت: تدوین بر عهده سیدحسن ایزدی بوده و تصویربرداری را امیرمهدی رضایی و روح الله خسروی نژاد انجام داده‌اند. همینطور مدیر تولید پروژه حسن فریدون‌جاه و دستیار تهیه امین گودرزی بوده‌اند. محقق "کمیته مشترک" نیز دکتر جوان است.