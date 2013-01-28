پیکر اولین امام جمعه اسبق بهبهان تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی فقیه در استان خوزستان پیش از ظهر دوشنبه در مراسم تشییع جنازه آیت الله حاج شیخ محمد حسین مجتهدی نماینده دوره اول مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: وی یکی از سربازان و افسران رشید امام زمان ( عج ) و خدمتکار صدیقی برای این نظام و امام زمان ( عج ) بود.

آیت الله سید محمد علی موسوی جزایری افزود: بالاترین افتخار برای یک مرجع همین خدمتگذاری و نوکری برای امام زمان ( عج ) است.



وی تصریح کرد : این عالم بزرگوار پدر شهید و عالمی وارسته و مورد تحصین بود و شخصیت خاصی داشت. آیت الله مجتهدی فردی مخلص، بی ادعا، برجسته بود و همچنین حضور فعالی در تمام صحنه ها داشت.



آیت الله جزایری ادامه داد : حضور ایشان در جبهه های جنگ تحمیلی باعث شد که فرزند خود را جهت تحقق اهداف این نظام اهدا کند.



امام جمعه اهواز عنوان کرد: آیت الله مجتهدی در دوران دفاع مقدس و همچنین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در مبارزات رژیم پهلوی به پشتوانه مردم بهبهان و خوزستان دوشادوش همه به این نظام خدمت کرد.



آیت الله موسوی جزایری یاد آور شد: این مرد بزرگ بر اثر مبارزات در مقابل رژیم پهلوی دستگیر و مورد اهانت قرار گرفت و به مبارزات خود ادامه داد.



این مراسم در ساعت 9 و 30 دقیقه آغاز شد و پس از اقامه نماز از سوی آیت الله موسوی جزایری، نماینده ولی فقیه در خوزستان ، پیکر این عالم وارسته از امامزاده فضل(ع) بر روی دستان مردم شهرستان بهبهان تشییع و در امامزاده ابراهیم(ع) در کنار مزار پدرشان به خاک سپرده شد.



آیت الله مجتهدی بهبهانی (ره)در سال 1296هجری شمسی چشم به جهان گشود و در تاریخ هجدهم، بهمن ماه سال 1360 به عنوان اولین امام جمعه بهبهان منصوب و پس از آن به عنوان نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد.



وی معروف به (آقا شیخ بزرگ) فرزند حجت الاسلام مرحوم حاج شیخ عبدالهادى مجتهد بهبهانى (ره) از علمای بهبهان بود که پس از ارتحال پدر سال ها مسئولیت اقامه نماز جماعت و تربیت طلاب بهبهان را بر عهده داشت.



آیت الله مجتهدى بهبهانی (ره) در مدت اقامت خود در قم از از محضر آیات عظام حجت کوه‎ کمرى و آیت الله بروجردى بهره برد و پس از فوت پدر به خدمت در مدرسه علمیه شاهزاده ابراهیم (ع)بهبهان پرداخت.



وی در شامگاه پنج شنبه، پنجم بهمن ماه در بستر بیماری و در سن 95 سالگی دعوت حق را لبیک گفت و به دیار ابدی شتافت.