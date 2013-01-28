9000 خانه در مناطق زلزله زده ارسباران نیاز به بازسازی دارد

به گزارش خبرنگار مهر٬ قربان محمدی ظهر روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: بعد از زلزله 21 مرداد ارسباران 19 هزار و 500 پرونده برای ساکنین مناطق زلزله زده تکمیل شده که از این تعداد 18 هزار خانه مربوط به سه شهرستان هریس٬ اهر و ورزقان بود و بقیه شامل اطراف تبریز و شهرستان کلیبر٬ نیاز به بازسازی داشتند که در مجموع 15 هزارخانه آوار برداری شد.

محمدی افزود: از 306 روستای واقع در منطقه ی زلزله زده ارسباران 56 روستا کلا تخریب شده بودند که اولویت کاری ما این روستاها بوده اند و با توجه به زمان اندک تا شروع فصل سرما ٬ ما از بنیاد مسکن استان های مازندران٬ کردستان٬ آذربایجان غربی ٬ اردبیل٬ زنجان٬ همدان٬ گلستان٬ اصفهان و قزوین برای بازسازی خانه ها کمک گرفتیم.

وی تصریح کرد: با تلاش همه عوامل تاکنون 12 هزار و 405 واحد سقف زده شده که 9 هزار و 800 واحد تمام شده و یا در حال نازک کاری است.

محمدی خاطر نشان کرد: با توجه به شروع فصل یخبندان از دی ماه تاکنون کار خاصی در منطقه نتوانستیم انجام دهیم٬ فقط کارهای داخلی منازل را انجام می دهیم.

مدیرکل مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی گفت: به غیر از خانه های ساخته شده ٬ ما نیازمند 9 هزار خانه دیگر برای هموطنان زلزله زده مان هستیم که تا تیر ماه سال آینده و نهایتا مرداد ماه ، همه آنها را آماده تحویل خواهیم کرد.