44مدرسه تخصصی ورزش در کهگیلویه و بویراحمد فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز طاهری ظهر دوشنبه در بازدید از مدارس ورزشی شهرستان بویراحمد افزود: در این مدارس در13 شهرستان و منطقه استان یکهزار و500دانش آموز پسر ودختر آموزش می بینند.

وی بیان داشت: رشته های فوتبال، فوتسال، هندبال، والیبال، بستکبال، تنیس روی میز و طناب زنی دراین مدارس آموزش داده می شود.

مدیرکل آموزش وپرورش استان اظهار داشت: براساس منویات مقام معظم رهبری دراهمیت به امر ورزش در این مدارس، استعدادیابی و توسعه ورزش قهرمانی انجام می شود.

طاهری با بیان اینکه تقویت و پرورش جسم به تقویت نیروی دانش و آموزش کمک می کند، تصریح کرد: برای رسیدن به اهداف متعالی در آموزش و پرورش، لازمه تقویت روح و معنویت، تقویت و آمادگی جسمانی است.