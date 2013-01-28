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۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۳۶

افقی:

جاذبه های سرمایه گذاری گیلان در استانبول به نمایش درآمد

جاذبه های سرمایه گذاری گیلان در استانبول به نمایش درآمد

بندرانزلی - خبرگزاری مهر: مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل منطقه آزاد انزلی گفت: فرصت ها و جاذبه های سرمایه گذاری این منطقه و گیلان در نمایشگاه بین المللی صنعت توریسم استانبول ترکیه با استقبال مواجه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امین افقی ظهر دوشنبه اعلام کرد: سازمان منطقه آزاد انزلی نیز فرصت های سرمایه گذاری امکان سنجی شده خود در حوزه گردشگری بین المللی مانند احداث دهکده سلامت، هتل دریایی، هتل پنج ستاره، مجتمع های مسکونی- تفریحی و گردشگری دریایی را به سرمایه گذاران و بازدیدکنندگان ارائه کرد.

وی اظهارداشت: سرمایه گذاران کشورهای ترکیه، حاشیه خلیج فارس، اتحادیه اروپا و ایرانیان مقیم ترکیه در جریان مذاکره با نمایندگان این سازمان در نمایشگاه مزبور، وجود تسهیلات و مزایای قانونی مناسب برای حضور فعالان اقتصادی خارجی، قرار گرفتن در مسیر کریدور شمال جنوب، وجود فرصت های فراوان در عرصه های مختلف صنعت گردشگری، نزدیکی به بازارهای تولید و مصرف داخل ایران و کشورهای حاشیه دریای خزر و قفقاز به همراه دارابودن مشترکات متعدد فرهنگی، مذهبی و تاریخی از جمله مهمترین دلایل تمایز منطقه آزاد انزلی نسبت به سایر مناطق آزاد ایران است.

مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل منطقه آزاد انزلی گفت: سرمایه گذاری در زمینه هایی همچون برقراری تورهای گردشگری مشترک، احداث شهرک های تفریحی - گردشگری، ساخت هتل، صنایع ساختمانی، احداث نیروگاه برق، پالایشگاه و صنایع پوشاک از جمله حوزه هایی بود که دراین نمایشگاه مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفت.

وی افزود: پس از برگزاری مذاکره اولیه و مطالعه بسته های سرمایه گذاری منطقه، توافق شد دور نهایی مذاکرات به منظور حصول توافقات نهایی در منطقه آزاد انزلی انجام گیرد.

افقی گفت: در روز دوم نمایشگاه کارگاه تخصصی بررسی ویژگی ها و توانمندی های مناطق آزاد ایران با استقبال شرکت های بین المللی حاضر در این کارگاه مواجه شد.

وی بیان داشت: معاون نخست وزیر ترکیه، مسئولان وزارت گردشگری این کشور، نمایندگان شرکت های بین المللی صنعت گردشگری و مناطق آزاد ترکیه در طول برگزاری نمایشگاه در غرفه منطقه آزاد انزلی حضور یافتند.

مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل منطقه آزاد انزلی ادامه داد: علاوه بر معرفی مزیت ها و ظرفیت های منطقه، ظرفیت و توانمندی های صادراتی و محصولات تولیدی شرکت های فعال در محدوده منطقه نیز در کنار توانمندی های سازمان منطقه آزاد انزلی به شرکت کنندگان در این نمایشگاه عرضه شد.

کد مطلب 1802896

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