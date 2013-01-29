گرمای تلف شده شهرهای بزرگ بر شرایط جوی تا هزاران کیلومتر تأثیرگذار است

به گزارش خبرگزاری مهر، تحقیقات نشان میدهد که گرمای تلف شده شهری سیستمهای اتمسفری را مختل کرده و بر شرایط جوی تا فواصل دورتر تأثیر میگذارد و یا دمای هوای فصلی را کاهش و یا افزایش میدهد.
این تأثیرات توضیح میدهد که چرا در برخی نقاط نیمکره شمالی دمای هوای زمستان گرمتر از چیزی است که پیش بینی شده است.
گرمای تولید شده در شهرهای بزرگ میتواند شرایط جوی تا هزاران کیلومتر دورتر را تحت تأثیر قرار دهد
برخی از پرجمعیتترین و پرمصرفترین شهرهای جهان در زیر مسیرهای گردش اتمسفر قرار دارند. این شهرها دربرگیرنده رودبادهای قطبی هستند. رودخانههای پرپیچ باد که با سرعت 160 کیلومتر در ساعت میوزند.
براساس اعلام دانشمندان، گرمای حاصل از انرژی در شهرهای بزرگ عامل گرمای زمستانی در نقاط بسیاری در شمال قاره آمریکا و آسیا است.
این تأثیرات گاهی موجب افزایش و گاهی موجب کاهش دما میشود. تغییرات مسیر گردش اتمسفری عمدتاً در فصل پاییز به کاهش یک درجهای دما منتهی میشود.
نتایج این تحقیقات که در مجله تغییرات جوی نیچر منتشر شده اظهار میدارد که گرمای حاصل از شهرها میتواند به تعریض رودبادها کمک کند.
گرمای تلف شده شهرها توسط سیستمهای گردش اتمسفری عامل گرم شدن زمستان در نیمکره شمالی زمین است
دکتر گانگ زانگ از موسسه اقیانوس شناسی کالیفرنیا اظهار داشت: آنچه ما کشف کردهایم این است که انرژی که در شهر استفاده میشود، میتواند دمای اتمسفر را در فواصل دور و یا هزاران کیلومتر دورتر از نقطه مصرف انرژی گرم کند. این امر به واسطه تغییر گردش اتمسفری صورت میگیرد.
میانگین خالص افزایش دمای هوا که به واسطه گرمای تلف شده شهری صورت گرفته در سراسر جهان دمای قابل اغماض 0.01 درجه سانتیگراد است اما در سطح منطقهای این تأثیر چندان هم کم نیست.
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