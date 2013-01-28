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۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۹:۵۳

محسن رضایی فردا به کرمانشاه سفر می کند

محسن رضایی فردا به کرمانشاه سفر می کند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام برای دیدار با مردم به استان کرمانشاه سفر می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی صبح سه شنبه مصادف با میلاد رسول اکرم (ص)  به کرمانشاه وارد شده و در اولین روز سفر خود برای تجدید میثاق با آرمان های انقلاب و شهدا به گلزار شهدای کرمانشاه می رود.

وی پس از حضور در مزار شهدا با نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه دیدار خواهد کرد.

هم چنین در اولین روز از این سفر دبیر تشخیص مصلحت نظام در ورزشگاه آزادی ساعت 10 تا 12 صبح  و طی مراسم میلاد رسول اکرم (ص) با مردم کرمانشاه دیدار خواهد کرد.

سفر به برخی از شهرستان های استان کرمانشاه از دیگر برنامه های سفر سه روزه محسن رضایی به استان کرمانشاه است.


 

کد مطلب 1802898

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