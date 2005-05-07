به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" برادران شركا، در حاشيه هفتمين كنفرانس بين المللي پتروشيمي خاطرنشان كرد: اگر چه بسياري از اهداف برنامه سوم محقق شد اما نكته قابل انتقاد در اين برنامه عدم تحقق هدف اصلاحات ساختاري است كه در برنامه چهارم نيز دوباره بر آن تاكيد شد.

شركاء همچنين در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه چرا براي تحقق اهداف برنامه سوم از درآمدهاي ارزي استفاده شده است، گفت: طبيعي است درآمدهاي ارزي بايد در جهت توسعه كشور مورد استفاده قرار گيرد.

وي درباره عدم تحقق اهداف برنامه سوم از سويي و عدم نظارت سازمان براي تحقق اهدافشان گفت: بسياري از اهداف برنامه محقق شده و اگر نشده نشان از بلند مدت بودن آن هدف دارد.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا وزارت نفت مي تواند به توليد 7 ميليون بشكه در روز برسد، گفت: اين هدف بسيار آرماني است اما بايد براي تحقق آن تلاش كنيم.

وي در پاسخ به اين سوال كه چند در صد از اهداف برنامه سوم در بخش انرژي محقق نشد اظهار داشت: آمار دقيقي ندارم، تا اينكه گزارش اقتصادي در تيرماه تهيه شود.

وي از ديگر اشكالات برنامه سوم را عدم يك رقمي شدن نرخ تورم و بيكاري عنوان كرد و گفت: اين اهداف در برنامه سوم محقق نشد.