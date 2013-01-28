به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام موسی احمدی ظهر دوشنبه در دیدار با مردم در دفتر خود در دیر اظهار داشت: حضور نمایندگان در میان مردم ضرورت مهم است و آنان باید خود را پاسخگوی سوالات مردم بدانند و مردم حق دارند که نسبت به حق و حقوق خود از مسئولان مطالبات داشته باشند زیرا بی تفاوتی جامعه را به پیشرفت نمی رساند.

وی اضافه کرد: تداوم چنین دیدارهای مردمی مورد تاکید و برنامه کاری است که دنبال خواهیم کرد تا مردم در جریان امور باشند و اگر مشکلاتی دارند بتوانیم سریع آنان راحل کنیم.

نماینده مردم شهرستان های کنگان، دیر و جم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این دیدارها سبب می‌شود تا که مردم دچار مشکل نشوند و یا مشکلات آنها بسیار اندک باشد.

مسئول دفتر نماینده کنگان، دیر وجم در شهرستان دیر نیز گفت: دفتر نماینده مجلس درشهرستان دیر راه اندازی شده است و دیدارهای مردمی نماینده این حوزه انتخابیه ادامه خواهد داشت.

شاهپور انتظامی افزود: تشکیل بانک اطلاعاتی برای جوانان جویای کار از برنامه های دفتر نماینده کنگان، دیر و جم در مجلس شورای اسلامی است که ایجاد شده است.

وی اضافه کرد: هم اکنون 10کارگروه تخصصی در شهرستان دیر تشکیل شده است و برای ارائه گزارش به نماینده مردم درمجلس برنامه های خوبی دارد.

در ادامه مردم به صورت چهره به چهره مسایل و مشکلات خود را با نماینده جلس در میان گذاشتند و خواستار پیگیری آنها شدند.

لزوم تلاش دانشگاه‌ها در ارتقای سطح علمی دانشگاه و دانشجویان



نماینده مردم شهرستان های دیر، کنگان و جم درمجلس شورای اسلامی پیش از ظهر دوشنبه نیز بازدیدی از دانشگاه آزاد اسلامی دیر داشت و در این بازدید اظهار داشت: ایران اسلامی از نظر تولید علم و کالا در جایگاه برتر دنیاست و هر گونه تحریم و اقدامی علیه ایران بی‌نتیجه است.

حجت الاسلام موسی احمدی اضافه کرد: دانشگاه محل فرهیختگان و مولد ایده و علم است و امروز اگر در دنیا حرفی برای گفتن داریم به خاطر وجود نخبگان و متفکران درعرصه های مختلف بویژه اقتصادی است.

وی گفت: جوانان مومن و متعهد ایران اسلامی با تکیه بر علوم و دانش های نوین، حکمت‌ها را فراگرفته و با اراده قوی به پدیده تبدیل می کنند.

وی یادآورشد: متولیان دانشگاه هرچه می توانند در ارتقای سطح علمی همراه با کار عملی و آزمایشگاهی دانشجویان را تربیت و وارد بازار کار کنند.

احمدی بر لزوم ایجاد بستر و ظرفیت شکوفایی استعدادها تاکید کرد و گفت: اگر بسترها برای شکوفایی استعدادها فراهم کنیم روزی به چشم اندازی می‌رسیم که آرزوی مقام معظم رهبری که همان رسیدن به قدرت اول منطقه در عرصه علم و فن‌آوری می رسیم.

وی با قدردانی از تلاش‌های ردیس دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان دیر در ارتقای سطح علمی دانشجویان افزود: در شهرستان دیر کارخوبی صورت گرفته است و باید از امکانات و ظرفیت‌ها بیشتر استفاده کرد و مجلس نیز آمادگی کامل دارد که با دانشگاه‌ها همکاری کند.

تملک سه هکتار زمین برای ساخت دانشگاه آزاد اسلامی دیر



رئیس دانشگاه آزاداسلامی دیرگفت: هم اکنون در این دانشگاه 670 دانشجو در 14 رشته دانشگاهی تحصیل می کنند که پیش بینی می شود در مهرسال آینده به یک‌هزار نفر افزایش یابد.

عبدالعزیز بحرانی افزود: با همکاری مسئولان تملک سه هکتار زمین برای ساخت دانشگاه آزاد اسلامی مراحل نهایی خود را طی کرده است و امیدوارم سال آینده عملیات اجرایی آن آغاز شود.

وی با قدردانی از همکاری آموزش وپرورش دیر از مسئولان این شهرستان درخواست کرد تا زمانی که ساختمان دانشگاه آماده نشده است فضای آموزشی مستقل برای تحصیل دانشجویان دراختیاراین دانشگاه قرارگیرد تا دانشجویان با آرامش خاطر بیشتر به تحصیل مشغول شوند.