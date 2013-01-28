جشن بزرگ ولادت پیامبر(ص) در مسجد نهاد ریاست جمهوری برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام امیری‌فر در این مراسم باشکوه با تبریک میلاد باسعادت پیامبر گرامی اسلام(ص) و امام جعفر صادق(ع) گفت: شورای فرهنگی نهاد در راستای فرامین رهبر معظم انقلاب برنامه‌های متعدد فرهنگی را مصوب کرده است تا کارکنان نهاد از این برنامه‌ها استفاده کنند.

وی خاطر نشان کرد: ما خود را سرباز ولایت می‌دانیم و در راستای اجرای فرامین ایشان حرکت می‌کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی‌اکبری نیز که به عنوان سخنران در این مراسم حضور داشت در سخنانی با تبریک میلاد خاتم الانبیاء محمد مصطفی(ص) و امام صادق(ع) اظهار داشت: قرآن کریم در حقیقت تفسیر شخصیت حضرت محمد(ص) است و هیچکس مانند خالق هستی و آفریننده پیامبر عظیم اسلام(ص)، نمی‌تواند عظمت شخصیت ایشان را به درستی بیان کند.

وی خاطر نشان کرد: در سراسر قرآن مجید با تعابیر ویژه و احترام‌آمیز از پیغمبر اسلام(ص) یاد شده و اخلاق حسنه، عزت و شکوه عظمت، علم و شجاعت و مهربانی از جمله ویژگی‌ها و سجایای اخلاقی پیامبر گرامی اسلام(ص) ذکز شده است و این ویژگی‌ها نیاز امروز جامعه بشری است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی‌اکبری اظهار داشت: وجود مقدس حضرت محمد(ص) مبدا و مقصد همه کمالات و ارزش‌های الهی است.

وی گفت: پیامبر اسلام(ص) با ویژگی‌ها و کمالات برجسته اخلاقی الگو و اسوه حسنه جامعه بشری هستند و خدا از انسان‌ها خواسته است که خودشان را به حضرت محمد(ص) شبیه کنند.

حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری گفت: رمز ماندگاری، پیشرفت و عزت اعتصام به حبل‌الله، و وحدت و همدلی است.

در این مراسم امام جمعه نقده از علمای اهل تسنن نیز در سخنان کوتاهی با تبریک میلاد حضرت محمد(ص) و امام جعفر صادق(ع) اظهار داشت: ولادت منادی وحدت و گل سرسبد اهل بیت (ع) امام جعفر صادق را گرامی داشته و آن را به همه مسلمانان تبریک می‌گویم. امام صادق(ع) فقط متعلق به یک مذهب و قوم خاصی نیست بلکه به همه مسلمانان تعلق دارد.

وی با انتقاد از کسانی که تحولات کشورهای اسلامی را بهار عربی می‌دانند، اظهار داشت: این تحولات در حقیقت بیداری اسلامی است و از نتایج صدور انقلاب اسلامی ایران و از تشعشعات نور انقلاب است.