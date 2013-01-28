وحدت بین مردم هرمزگان صادقانه و خالصانه است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسین توانا ظهر دوشنبه در جمع مردم شهر بستک که در مسجد جامع برگزار شد، بیان داشت: خوشبختانه در استان هرمزگان بر خلاف دیگر مناطق وحدت، وحدتی ظاهری و تبلیغاتی نیست بلکه وحدت بین مردم مسلمان هرمزگان صادقانه و خالصانه است تا جایی که از سالیان سال بین شیعه و سنی ازدواج‌ها و پیوندهای زیادی صورت گرفته و این خود موید این واقعیت است.

امام جمعه چاه‌بنارد بستک با اشاره به موضوع وحدت مسلمین جهان گفت: پیامبراکرم(ص) محور وحدت در بین امت اسلامی است و قرآن‌کریم از شخصیت پیامبراسلام(ص) به عنوان اسوه کامل و الگوی حسنه یاد می‌کند.

رئیس دارالتحفیظ ادامه داد: اگر ما به عنوان امت این پیامبرعظیم‌الشان بخواهیم راه سعادت و خوشبختی را به سلامت طی کنیم باید خلق و خوی پیامبر(ص) را در زندگی خویش الگو قرار دهیم.

وی با اشاره به داستان قوم اوس و خزرج در زمان پیامبراکرم(ص) گفت: این دو قوم که در مدینه بودند زمانی با هم جنگ و دشمنی داشتند تا اینکه به برکت اسلام الفت و دوستی بین این دو قوم برقرار داشتند.

وی با اشاره به اینکه در آن زمان یهودیان با کینه زیادی که از مسلمانان داشتند، به تجارت اسلحه مشغول بودند گفت: پیرمردی یهودی به نام شاف بن قیس که همچون دیگر یهودیان کینه اسلام را در دل داشت جوانی را میان جمع جوانان اوس و خزرج فرستاد که یاد جنگ تاریخی «بعاث» که میان این دو قوم درگرفت را زنده کند.

توانا با بیان اینکه آن جوان با به یاد آوردن مسئله جنگ بعاث باعث شد که جوانان دو قوم دوباره یاد جنگ و کینه های دیرینه خود بیفتند و دوباره کار به جنگ و دعوا برسد گفت: وقتی خبر این اتفاق به گوش پیامبر اکرم(ص) رسید ایشان خود را سراسیمه به آن محل رسانده و فرمودند: آیا من هنوز زنده‌ام و شما به جاهلیت برگشتید؟

وی ادامه داد: اولین چیزی که از این داستان می‌فهیم این است که ایجاد تفرقه، جهل و عوامل تفرقه مجموعه‌ای از اعمال جاهلیت است و دومین مسئله اینکه یهودیان همیشه بغض و کینه اسلام و مسلمین را سینه دارند و امروز نیز همانند آن پیرمرد یهودی در پی تفرقه انداختن بین مسلمانان و تسلط بر جهان هستند.

رئیس دارالتحفیظ چاه‌بنارد بستک گفت: متاسفیم که امروز رکود خرید سلاح اذعان کشورهای اسلامی است و آن هم نه برای مقابله با دشمنان اسلام بلکه برای تهدید کشورهای همجوار و همسایه‌ای که آنها هم مسلمان هستند و کشورهای اسلامی اگر اسلامی هستند باید از پیامبر(ص) در ماجرای قوم اوس و خزرج درس بگیرند و به طور واقعی پیامبر(ص) را اسوه خود قرار دهند.

توانا گفت: خوشبختانه در استان هرمزگان بر خلاف دیگر مناطق وحدت، وحدتی ظاهری و تبلیغاتی نیست بلکه وحدت بین مردم مسلمان هرمزگان صادقانه و خالصانه است تا جائیکه از سالیان سال بین شیعه و سنی ازدواج‌ها و پیوندهای زیادی صورت گرفته و این خود موید این واقعیت است.