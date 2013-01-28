دانش آموزان مددجوی دهدشتی به صورت رایگان درمان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، عنایت رحیمی نیا گفت: در راستای ارتقای سطح سلامت دانش آموزان دختر ساکن مجتمع فرهنگی تربیتی کمیته امداد در شهر دهدشت وجلوگیری از بیماریها، دانش آموزان این مجتمع توسط پزشک ویزیت و معاینه رایگان شدند.

وی هزینه ویزیت و تهیه دارو را در اجرای این طرح چهارمیلیون و800هزار ریال عنوان کرد واظهار داشت: داروهای تجویزی توسط کمیته امداد تهیه و در اختیار بیماران قرار گرفت.

رحیمی نیا بیان داشت: درحال حاضر تعداد 60 نفر از دختران تحت حمایت از دورترین ومحرومترین روستاهای شهرستان، در مجتمع حضرت زهرا(س) شهر دهدشت مشغول به تحصیل هستند.

مدیر کمیته امداد کهگیلویه اجرای این طرح را از اقدامات بسیار خوب کمیته امداد شهرستان کهگیلویه دانست و بیان داشت: توجه خاص به بهداشت و مداوای افراد بیماروجلوگیری از شیوع بیماری در این مجتمع ها و مکانهای عمومی که عده زیادی در کنار هم زندگی می کنند، امکان سرایت بیماری را کاهش داده و در نهایت سلامت افراد را به همراه دارد.