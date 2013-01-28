توجه به تولیدات داخل کشور اولویت امروز صنعت نفت است

به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی ظهر دوشنبه در آئین افتتاح پروژه تجهیز و توسعه واحد نمکزدایی "رگ سفید 2" گچساران که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، گفت: در صنعت نفت می بایست نگاه به پرورش صنعتگران توانمند داخلی و تولید تجهیزات با کیفیت وقابل رقابت با نمونه های خارجی باشد.

قاسمی افزود: صنعت نفت ایران توانایی آن را دارد که در مدت زمان کوتاهی صادرات کننده این تجهیزات به خارج از کشور باشد.

وی با بیان اینکه توسعه و تجهیز 19 فاز پارس جنوبی بدست متخصصان ایرانی نشان از توانمندی متخصصان جوان کشوردارد، عنوان کرد: با توجه به تحریم های اعمال شده از سوی کشورهای غربی، امروز صنعت نفت ایران می تواند صادر کننده خدمات مهندسی به جهان باشد.

قاسمی افزود: توسعه و تکمیل پالایشگاه خلیج فارس بندرعباس با ظرفیت تولید360 هزار بشکه میعانات گازی در روز نقشی اساسی در خودکفایی بنزین کشور ایفا خواهد کرد.

وی افزود: توسعه و تجهیز پتروشیمی ها در کشور و توسعه گازرسانی از مهمترین برنامه های این وزارتخانه در جهت رسیدن به اهداف برنامه پنجم توسعه است.

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه تجهیز واحد نمک زدایی رگ سفید 2 گچساران از مصوبات سفر اول هیئت دولت به کهگیلویه و بویراحمد است که امروز به بهره برداری رسید.