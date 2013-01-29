عبدالرضا کرباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت:در دور سفر سوم هیات دولت به استان سیستان و بلوچستان، راه اندازی مرکز پایش زیست محیطی لحظه ای دریای عمان به تصویب هیات دولت رسید.

به گفته وی، باتوجه به این مصوبه،عملیات اجرایی راه اندازی مرکز پایش زیست محیطی لحظه ای دریای عمان طی سال جاری در دستور کار قرار گرفت که به این منظور یک هکتار زمین از سوی شهرداری استان اختصاص یافت.

کرباسی افزود: در حال حاضر فاز نخست راه اندازی مرکز پایش لحظه ای دریای عمان، با 500 میلیون تومان اعتبار آغاز شده است.

معاون دریایی سازمان محیط زیست تصریح کرد: پیش بینی می شود تا پایان سال جاری شاهد افتتاح فاز نخست مرکز پایش لحظه ای دریای عمان در چابهار باشیم.

وی تاکید کرد:با راه اندازی این مرکز،وضعیت زیست محیطی آبهای دریای عمان در تمام زمینه ها به صورت لحظه ای رصد خواهد شد.

کرباسی اظهار داشت: با راه اندازی نخستین مرکز پایش زیست محیطی لحظه ای دریای عمان،گام موثری در راستای حفاظت محیط زیست آبهای دریای عمان برداشته خواهد شد.

به گفته وی،اعتبارات لازم جهت راه اندازی مرکز پایش زیست محیطی لحظه ای دریای عمان،از محل اعتبارات استانی تامین شده و به مجهزترین دستگاه های سنجش و پایش زیست محیطی تجهیز خواهد شد .

معاون دریایی سازمان محیط زیست یادآور شد: با بهره برداری از فاز نخست این پروژه طی سال جاری، عملیات اجرایی ساخت فازهای بعدی مرکز پایش لحظه ای دریای عمان از سال 91 آغاز خواهد شد.