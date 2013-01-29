به گزارش خبرگزاری مهر، براساس گزارشهای تأیید نشده و گمانه زنیهای تازه درباره شرکت اپل، این شرکت درحال ارائه نسل چهارم از تبلتهای خود بوده و در میان جدیدترین ویژگیهایی آن حجم 128 گیگا بایتی به ویژگی آی پد جدید نسل چهارم اضافه شده است.

سایتهای اینترنتی به نقل از یک منبع آگاه نوشته اند که این دستگاه های جدید هم دارای قابلیت استفاده از سیم کارت برای ارتباط اینترنتی و هم قابلیت اتصال WiFi هستند و در دو رنگ سفید و سیاه عرضه خواهند شد.

هنوز مشخص نشده است که ارائه حجم 128 گیگابایت برای این آی پد جدید قطعی باشد، اما تحقیقات جدید نشان می دهد که سیستم عامل iOS نسخه 6.1 بتا همراه یک حجم 128 گیگابایتی و آی تونز 11 در کنار آی پد جدید نسل چهارم قابل مشاهده خواهد بود.

این درحالی است که بازهم گزارشهای تأیید نشده چندی پیش از ارائه سه آی فن جدید از شرکت اپل از جمله آی فنی که به آن آی فن ریاضی گفته می شود، خبر دادند. به نظر می رسد اپل برای رقابت با سامسونگ به عنوان رقیب جدی خود در بازار رویکرد تنوع محصول را در پیش گرفته است.