برگزاری مسابقه "اگر رهبرم را ببینم به او چه می گویم" در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، هانی حسینی بعد ازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این مسابقه برای کودکان و نوجوانان استان و به منظور استفاده از نظرات و پیشنهادات و دلنوشته های کودکان و نوجوانان برگزار خواهد شد.

وی شناساندن ولایت و رهبری به کودکان و نوجوانان، آشنایی کودکان و نوجوانان با رهبر انقلاب، جمع آوری جملات زیبا و تهیه کتابچه از این جملات را از جمله محورهای این مسابقه پیامکی عنوان کرد.

حسینی یادآور شد: تاکنون تعداد 50 پیامک در این مسابقه پیامکی دریافت شده است و تا پایان روز 22 بهمن کودکان و نوجوانان می توانند پیامک های خود را به این مرکز پیامک کنند.

وی افزود: به سه پیامک برتر و به پنج نفر اول این مسابقه هدایایی اهدا خواهد شد.

مسئول کمیته کودک و نوجوان ستاد دهه فجر استان تصریح کرد: این مسابقه از طرف کمیته کودک و نوجوان ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی برای کودکان و نوجوانان شش تا 16سال برگزار خواهد شد.