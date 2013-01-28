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۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۵۰

حسینی خبر داد:

برگزاری مسابقه "اگر رهبرم را ببینم به او چه می گویم" در کهگیلویه و بویراحمد

برگزاری مسابقه "اگر رهبرم را ببینم به او چه می گویم" در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج – خبرگزاری مهر: مسئول کمیته کودک و نوجوان ستاد دهه فجر کهگیلویه و بویراحمد گفت: مسابقه پیامکی "اگر رهبرم را ببینم به او چه می گویم" در کهگیلویه و بویراحمد برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هانی حسینی بعد ازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این مسابقه برای کودکان و نوجوانان استان و به منظور استفاده از نظرات و پیشنهادات و دلنوشته های کودکان و نوجوانان برگزار خواهد شد.

وی شناساندن ولایت و رهبری به کودکان و نوجوانان، آشنایی کودکان و نوجوانان با رهبر انقلاب، جمع آوری جملات زیبا و تهیه کتابچه از این جملات را از جمله محورهای این مسابقه پیامکی عنوان کرد.

حسینی  یادآور شد: تاکنون تعداد 50 پیامک در این مسابقه پیامکی دریافت شده است و تا پایان روز 22 بهمن کودکان و نوجوانان می توانند پیامک های خود را به این مرکز پیامک کنند.

وی افزود: به سه پیامک برتر و به پنج نفر اول این مسابقه هدایایی اهدا خواهد شد.

مسئول کمیته کودک و نوجوان ستاد دهه فجر استان تصریح کرد: این مسابقه از طرف کمیته کودک و نوجوان ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی برای کودکان و نوجوانان شش تا 16سال برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1802926

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