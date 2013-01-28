جلسه هم اندیشی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی در کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر؛ جلسه هم اندیشی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان کرمانشاه صبح دوشنبه با حضور آیت الله علما نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه و معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری بر گزار شد.

در ابتدای این نشست نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه با بیان اینکه ایام الله دهه مبارک فجر تداعی کننده و یادآور خاطرات پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران است، گفت: کلیه مسؤلین وظیفه دارند که دربر گزاری مراسمات این ایام باشکوه نهایت اهتمام و تلاش خود را بکار گیرند.

آیت الله مصطفی علما، همچنین پیروزی انقلاب اسلامی ایران را مرهون جانفشانی ها و ایثار گری های انسان های پاک سرشتی عنوان کرد که با تمام وجود از جان خود گذشتند و از مسیر اعتلای نظام و انقلاب با مجاهدت و ایستادگی دفاع و صیانت کردند.

در ادامه این نشست معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری با بیان اینکه در ایام الله دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی پروژه های مهمی در سطح استان به بهره برداری می رسد گفت: خوشبختانه با اهتمام مضاعف و عنایات ویژه ای که مدیریت ارشد استان در بر گزاری هرچه باشکوهتر ایام الله دهه مبارک فجر امسال بکار گرفته اند ؛ در تلاش هستیم که انشاالله در این ایام بهترین خدمات و دستاوردهای نظام را با کیفیت مطلوبی انعکاس و طرح های قابل بهر برداری را دراختیار عموم مردم شهید پرور استان کرمانشاه قرار دهیم.

عبدالمجید واحدی همچنین اثر بخشی برنامه وکار های انجام شده در این ایام را برای نسل جوان مثبت ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم که مسؤلین فرهنگی استان با تبیین و اشاعه ی هرچه بهتر آرمان های انقلاب اسلامی کوشا و ساعی عمل کنند.

همچنین در ادامه این نشست نورالله حسینی ، مدیر روابط عمومی استانداری کرمانشاه و همچنین مسؤل کمیته های نهادها و سازمان ها ، نمایشگاه و افتتاحیه ها و پروژه های ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان نیز به ارائه گزارش تفصیلی در خصوص برنامه ها، افتتاحیه ها وهمچنین بر گزاری نمایشگاه دستاوردهای انقلاب در این ایام پرداخت.

در پایان این جلسه عباس سروری دبیر ستاد بر گزاری دهه فجر انقلاب اسلامی استان نیز به ارائه گزارش اهم اقدامات انجام شده برای مراسمات و برنامه های دهه فجر پرداخت.

