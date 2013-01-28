8 واحد صنفی متخلف در الیگودرز پلمپ شد

سرهنگ غلام عباس غلامزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموارن اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس اطلاعات شهرستان الیگودرز در راستای اجرای طرح کنترل و نظارت بر صنوف عرضه محصولات فرهنگی، تعمیرات لوازم صوتی و پوشاک فروشی از تعدادی واحد صنفی بازدید کردند.

وی بیان داشت: در این بازدید ها هشت واحد صنفی عرضه محصولات فرهنگی، تعمیرات لوازم صوتی و پوشاک به دلیل نداشتن پروانه کسب و عدم رعایت قوانین صنفی پلمپ و صاحبان این صنوف نیز به مقام قضایی معرفی شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان با بیان اینکه متهمان دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی تحویل مقام قضایی شده اند، از مردم خواست در صورت مشاهده و اطلاع از هرگونه تخلف مراتب را سریعا به مرکز فوریتهای پلیس 110 اطلاع دهند.