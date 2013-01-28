  1. عناوین کل
۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۳۷

سرهنگ غلامزاده:

8 واحد صنفی متخلف در الیگودرز پلمپ شد

8 واحد صنفی متخلف در الیگودرز پلمپ شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان از پلمپ هشت واحد صنفی متخلف در شهرستان الیگودرز خبر داد.

سرهنگ غلام عباس غلامزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموارن اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس اطلاعات شهرستان الیگودرز در راستای اجرای طرح کنترل و نظارت بر صنوف عرضه محصولات فرهنگی، تعمیرات لوازم صوتی و پوشاک فروشی از تعدادی واحد صنفی بازدید کردند.

وی بیان داشت: در این بازدید ها هشت واحد صنفی عرضه محصولات فرهنگی، تعمیرات لوازم صوتی و پوشاک به دلیل نداشتن پروانه کسب و عدم رعایت قوانین صنفی پلمپ و صاحبان این صنوف نیز به مقام قضایی معرفی شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان با بیان اینکه متهمان دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی تحویل مقام قضایی شده اند، از مردم خواست در صورت مشاهده و اطلاع از هرگونه تخلف مراتب را سریعا به مرکز فوریتهای پلیس 110 اطلاع دهند.

کد مطلب 1802931

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها