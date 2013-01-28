کوهستان کرج با مشارکت سازمان های مردم نهاد پاکسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه با توزیع بسته های آماده شده بذر بادام کوهی توسط اعضای گروه البرز سبز بین گروه ها ی در حال تردد، طبیعت گرد همراه با آموزش آنان توسط کارشناسان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کرج آغاز شد.



در ادامه این برنامه شرکت کنندگان با حرکت در مسیر چشمه کوهستان بذرهای بادام کوهی را بر اساس آموزش های ارائه شده کاشتند.

با توجه به هماهنگی های به عمل آمده، این فعالیتها تداوم خواهد داشت و در صعودهای آینده کشت گونه های گیاهی مختلف در مناطق کوهستانی جزء برنامه های گروه البرز سبز و منابع طبیعی شهرستان کرج خواهد بود.



برگزاری پودمان آموزشی توجیهی بدو خدمت در اداره کل زندانهای استان البرز



پودمان آموزشی توجیهی بدو خدمت ویژه کارکنان جدیدالاستخدام زندانهای استان البرز با نظارت مرکز آموزش منطقه 7 تهران در محل دفتر آموزش و پژوهش ستاد اداره کل از 4 بهمن ماه آغاز شد.



حمیدرضا عزیزیان در این باره گفت: این پودمان آموزشی 70 ساعته با صدور مجوز از دفتر آموزش و پژوهش سازمان زندانها برای اولین بار در استان البرز برگزار می شود.



عزیزیان افزود: به منظور مدیریت مناسب بر منابع مالی و انسانی و همچنین با توجه به اجرای الگوی اقتصاد مقاومتی، این دوره ها برای حدود 120 نفر از کارکنان استان در محل سایت آموزشی اداره کل از 4 بهمن ماه آغاز و تا نیمه اسفند ماه ادامه خواهد داشت.



مسئول آموزش اداره کل زندانهای استان البرز در ادامه اظهار داشت: این دوره های آموزشی با نظارت مرکز آموزش منطقه 7 تهران و با رعایت تمامی استانداردهای آموزشی برگزار می شود.



عزیزیان در پایان ابراز امیدواری کرد که برگزاری مطلوب این دوره این امکان را فراهم نماید تا سایر دوره های ضمن خدمت کارکنان با مجوز سازمان زندانها در استان البرز اجرایی شود.





98 درصد تعهد اشتغال فنی و حرفه ای البرز محقق شد



جلسه بررسی اشتغال اداره کل آموزش فنی و حرفه‏ای استان البرز با حضور حسن عزیزی مدیر کل آموزش فنی و حرفه‏ای استان البرز، معاونین اداره کل و روسای مراکز شماره ی یک ، سه و خواهران شهرستان کرج و شهرستانهای اشتهارد، نظر آباد و هشتگرد برگزار شد.



حسن عزیزی در این جلسه گفت: با توجه به سامانه رصد اشتغال استان البرز، تعهد اداره آموزش کل فنی و حرفه‏ای استان در سال 1391 تعداد 3197 نفربوده است که تاکنون تعداد 2842 نفر به ثبت سامانه رسیده، که براساس بررسی انجام شده 98 درصد از تعهد امسال انجام شده است. که امید است با توجه به زمان باقی مانده تا پایان سال مابقی تعهدات استان نیز انجام شود.