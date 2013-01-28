رضا پور بابائی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پروژه‌های قابل افتتاح در ایام‌الله مبارک دهه فجر اظهار داشت: همزمان با سی و چهارمین سالگرد انقلاب اسلامی ایران 20 پروژه با اعتباری بالغ بر 60 میلیارد و 799 میلیون ریال در شهرستان پارسیان به بهره‌برداری می‌رسد.

فرماندار پارسیان با بیان اینکه افتتاح این پروژه‌ها رونق اقتصادی را در منطقه به همراه دارد، تصریح کرد: پروژه‌هایی که در شهرستان پارسیان به بهره‌برداری می‌رسد شامل پروژه‌های مسکن مهر، راهسازی، آبرسانی، عمرانی، برق‌رسانی و ... می‌شود.

وی افزود: با افتتاح این پروژه‌ها شاهد ایجاد فرصت‌های شغلی مختلفی در سطح شهرستان هستیم.

پوربابائی بازدید از خانواده شهدا، غبارروبی قبور شهدای گمنام، نواختن زنگ انقلاب، رژه موتورسواران بسیجیان و برنامه‌های متونع دیگر را از جمله برنامه‌های اجرایی در طول ایام‌الله مبارک دهه فجر انقلاب اسلامی عنوان کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه پیروزی انقلاب اسلامی ایران را مدیون وحدت امت اسلامی هستیم، خاطرنشان کرد: در این ایام باید دستاوردهای نظام و خدمات ارزنده نظام مقدس جموری اسلامی را به مردم معرفی و دستاوردهای انقلاب اسلامی را به نسل‌های جدید منتقل کنیم.

فرماندار پارسیان همچنین بر لزوم آمادگی دستگاه های اداری و اجرایی به منظور فراهم کردن زمینه حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن تاکید کرد.

وی یادآور شد: دهه فجر تولد دوباره ملت و اسلام است که با رهنمودهای رهبرکبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) و امروزه با سفارشات و با رهبری مقام معظم رهبری توانسته ایم حرکت خوبی در حوزه‌های مختلف در دنیا داشته باشیم.