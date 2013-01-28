به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی ظهر دوشنبه در آئین افتتاح پروژه توسعه و تجهیز کارخانه نمکزدایی "رگ سفید 2" از طریق ویدئو کنفرانس، گفت: در راستای حمایت و رفاه حال کارکنان مناطق محروم در بحث نیروی انسانی، بسته های رفاهی بسیاری در حال اجرا است.

قاسمی همچنین از اختصاص سهمیه 50 درصدی برای استان های خوزستان و بوشهر در آزمون های استخدامی رسمی این وزارتخانه خبر داد.

وی افزود: همه فرزندان شهدا بدون آزمون به صورت رسمی در وزارت نفت استخدام خواهند شد.

قاسمی با بیان اینکه کارکنان وزارت در جهت تولید و صیانت از منابع عظیم نفت و گاز تلاش های بسیاری کرده اند، افزود: توجه به رفاه آسایش خانواده های این قشر از برنامه های وزارت نفت است.

وی تصریح کرد: در راستای قدردانی از زحمات کارکنان وزارت نفت سهمیه ای ویژه برای فرزندان کارکنان رسمی در آزمون های استخدام رسمی وزارت نفت در نظر گرفته شده است.

قاسمی اظهار داشت: تلاش مجموعه وزارت نفت بر توسعه صنعت نفت و با استفاده از توانمندی های داخل کشور است و این مهم جزء با توسعه بخش پالایشگاهی و صنایع پایین دستی نفت و گاز و پتروشیمی امکانپذیر نخواهد بود.

وزیر نفت بیان داشت: با تکمیل و بهره برداری از طرح های بزرگ نفت و گاز و پتروشیمی در کشور، بسیاری از نیازهای شغلی افراد جویای کار تامین خواهد شد.