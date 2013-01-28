صنعت نفت کشور برای توسعه راهی جز اتکا به توان داخلی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح چهارمین نمایشگاه تخصصی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی خوزستان در اهواز اظهار کرد: تحریم های دشمنان که با هدف ضربه زدن به صنعت نفت بوده تاثیری نداشته و در شرایط تحریم فعالیت های مطلوبی در بخش نفتی کشور انجام شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تمام سختی ها را پشت سر گذاشته ایم، افزود: توسعه گازرسانی به مناطق کشور، توسعه پتروشیمی، توسعه مناطق غرب کارون، توسعه پالایشگاه‌ ها و میادین در شرایطی با موفقیت انجام شده که تحریم ها هیچگونه نقشی نداشته است.

قاسمی تصریح کرد: به این ترتیب تحریم دشمنان فرصتی بوده که صنعت نفت کشور را به سمت خودکفایی و استفاده از توان داخلی هدایت کنیم.

وی افزود: در سال های گذشته بیش از 80 درصد کالاها و نیازمندی های صنعت نفت از خارج تهیه می شد که این امر باعث هزینه کردن بخش عمده ای از ارز حاصل از صادرات نفت به منظور خرید کالاهای مورد نیاز می شد.

وزیر نفت با اشاره به فرصت حاصل از تحریم ها در راستای تقویت توانمندی های داخلی اظهار کرد: اگر خود را باور کنیم می توانیم یکی از کشورهای صادر کننده خدمات صنایع نفت باشیم.

وی تصریح کرد: هم اکنون نهضت داخلی سازی تجهیزات و قطعات در صنعت نفت آغاز شده است و باید از آن حمایت کرد.

قاسمی با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته برای حمایت از تولیدات داخلی اظهار امیدواری کرد با کمک سازندگان داخلی و بدون نیاز به کشورهای خارج به اهداف برنامه پنجم توسعه و دست یابی به تولید پنج میلیون و 500 هزار بشکه نفت نائل شویم.



وی برپایی نمایشگاه های تخصصی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی را بسیار با اهمیت عنوان کرد و گفت: با توجه به توانمندی های ارائه شده در این نمایشگاه ها و کیفیت و تنوع کالاها و تجهیزات ساخت داخل، حمایت بیشتر از سازندگان داخلی ضروری است.